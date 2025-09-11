المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

حسام غالي: صالح سليم هو شخصية الأهلي الحقيقة.. وأرفض فكرة الانفراد بالإدارة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:02 م 11/09/2025
حسام غالي

حسام غالي

أكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يحلم بخدمة القلعة الحمراء في مواقع أكبر مستقبلًا، مشيرًا إلى أن رئاسة النادي تبقى أحد طموحاته.

وقال غالي في تصريحات عبر بودكاست "جي توكس": "نفسي أخدم الأهلي لأنه حطني في مكانة كبيرة".

وأضاف: "شايف نفسي ممكن أبقى رئيس الأهلي، وأحقق طموح الناس اللي شايفاني رئيس النادي، وأوفر لهم ما يحلمون به من شخصية الأهلي ومبادئه".

وتطرق نجم الأهلي السابق لتجربته في العمل الإداري بعد اعتزاله كرة القدم قائلًا: "لما دخلت في موضوع الإدارة شوفت سوء الموضوع والتكالب، وبحس أنني لا أستطيع أن أدخل معركة مثل هذه وأمسك سيف ودرع وأحارب. عندي الرغبة، لكن حاليًا أحتاج لاستراحة المحارب".

كما تحدث عن الراحل صالح سليم، مؤكدًا أنه يمثل رمز الأهلي الحقيقي: "صالح سليم هو شخصية الأهلي الحقيقة، بوضوحه وصراحته ورجولته. كان يكبرك وأنت تعمل معه، لا يصغرك، ولم يكن منفردًا بالإدارة".

وعن أول قرار سيتخذه حال توليه رئاسة الأهلي، أوضح: "سأختار من حولي شخصيات تجسد مبادئ الأهلي، لديها إنكار ذات وطموح، وليست متسلقة أو تسعى للتفرد بكل شيء".

الأهلي حسام غالي الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

