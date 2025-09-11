أكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يحلم بخدمة القلعة الحمراء في مواقع أكبر مستقبلًا، مشيرًا إلى أن رئاسة النادي تبقى أحد طموحاته.

وقال غالي في تصريحات عبر بودكاست "جي توكس": "نفسي أخدم الأهلي لأنه حطني في مكانة كبيرة".



وأضاف: "شايف نفسي ممكن أبقى رئيس الأهلي، وأحقق طموح الناس اللي شايفاني رئيس النادي، وأوفر لهم ما يحلمون به من شخصية الأهلي ومبادئه".

وتطرق نجم الأهلي السابق لتجربته في العمل الإداري بعد اعتزاله كرة القدم قائلًا: "لما دخلت في موضوع الإدارة شوفت سوء الموضوع والتكالب، وبحس أنني لا أستطيع أن أدخل معركة مثل هذه وأمسك سيف ودرع وأحارب. عندي الرغبة، لكن حاليًا أحتاج لاستراحة المحارب".

كما تحدث عن الراحل صالح سليم، مؤكدًا أنه يمثل رمز الأهلي الحقيقي: "صالح سليم هو شخصية الأهلي الحقيقة، بوضوحه وصراحته ورجولته. كان يكبرك وأنت تعمل معه، لا يصغرك، ولم يكن منفردًا بالإدارة".

وعن أول قرار سيتخذه حال توليه رئاسة الأهلي، أوضح: "سأختار من حولي شخصيات تجسد مبادئ الأهلي، لديها إنكار ذات وطموح، وليست متسلقة أو تسعى للتفرد بكل شيء".