يبحث النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن مدير فني أجنبي يقود الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، بعد قرار إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، على خلفية الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

ولم يُقدِّم ريبيرو الإضافة من حيث النتائج، بسبب تحقيقه نتيجة الفوز في مناسبة واحدة، كانت على حساب فريق فاركو بنتيجة 4-1، في إطار الأسبوع الثاني، مقابل الخسارة في مناسبة، والتعادل مرتين مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وغزل المحلة بدون أهداف.

وشهدت الفترة الماضية دخول المدرب السويسري أورس فيشر، المدير الفني السابق لفريق يونيون برلين، إلا أن المفاوضات لم تُحسم بصورة رسمية حتى الآن. كما يوجد أيضًا المدرب الدنماركي جيس ثورب، والذي سبق أن قاد فريق أوجسبورج وكوبنهاجن.

وكان يتواجد في القائمة البرتغالي باولو بينتو، إلا أن وكيل المدرب الأسبق لفريق سبورتينج لشبونة، أكد أن هناك أسبابًا منعت المدرب السابق للمنتخب الإماراتي وكوريا الجنوبية من الموافقة على تدريب الأهلي. (طالع التفاصيل)

اسم مفاجئ وعقبتان

بعد خروج عدد من الأسماء المرشحة لتولي تدريب فريق الأهلي مثل باولو بينتو، وماركو روزه، وجو جوميز، قد يكون هناك اسم مفاجئ قد يدخل القائمة المرشحة من بين مدربين آخرين.

وكان وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد كشف في تصريحات رسمية عبر قناة النادي، أن موقف المدير الفني الجديد سيكون مؤجلًا حتى التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

وأشار وليد صلاح الدين إلى أن عماد النحاس سيتولى الأمور الفنية في 5 مباريات مقبلة، أي حتى التوقف الدولي المقبل. (طالع التفاصيل)

وبخلاف ذلك، هناك عقبتان ظهرتا خلال رحلة بحث مسؤولي النادي الأهلي عن المدرب الأجنبي، بدايةً بوجود رغبة من البعض في البقاء في أوروبا، مثل جيس ثورب، الذي يضع أولوية للبقاء في القارة العجوز حتى هذه اللحظة لكن قد يغير موقفه في حال عدم تحقيق هذا الشرط.

وهناك أمثلة أخرى لمدربين فضّلوا البقاء في أوروبا، مثل ماركو روزه، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو، وجيس ثورب، أما العقبة الثانية فهي الراتب، حيث تضع إدارة الأهلي شرطًا ماليًا في المدرب الجديد.

ويُعتبر من أبرز الأمثلة التي رفضت عرض الأهلي لأسباب مالية: ماركو روزه، بجانب سيرجيو كونسيساو.

