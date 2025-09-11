المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

أوسكار رويز يجتمع بحكام الدورى المصري قبل انطلاق الجولة السادسة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:19 م 11/09/2025
أوسكار رويز

رويز والحكام

عقد الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع حكام الدوري الممتاز وحكام تقنية الفيديو المساعد "VAR"  قبل انطلاق الجولة السادسة من المسابقة.

وتنطلق مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري غدًا الجمعة.

محاضرات فنية لتطوير أداء الحكام

وتناول الاجتماع إلقاء محاضرات فنية لتطوير مستوى الحكام، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولات الماضية، مع التأكيد على أهمية تفادي الأخطاء في المباريات المقبلة بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

كما حرص رويز خلال الاجتماع على توجيه الشكر لعدد من الحكام بعد الاشادة بمستواهم التحكيمي خلال إدارتهم للمباريات الماضية.

ويراجع رويز، الحالات التحكيمية عقب كل جولة في الدوري المصري، للوقوف على الأخطاء.

واحدة للزمالك وأخرى لبيراميدز.. "يلا كورة" يكشف أبرز الحالات التي ناقشها رويز مع الحكام

 

الدوري المصري الحكام رويز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
