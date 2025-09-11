عقد الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع حكام الدوري الممتاز وحكام تقنية الفيديو المساعد "VAR" قبل انطلاق الجولة السادسة من المسابقة.

وتنطلق مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري غدًا الجمعة.

محاضرات فنية لتطوير أداء الحكام

وتناول الاجتماع إلقاء محاضرات فنية لتطوير مستوى الحكام، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولات الماضية، مع التأكيد على أهمية تفادي الأخطاء في المباريات المقبلة بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

كما حرص رويز خلال الاجتماع على توجيه الشكر لعدد من الحكام بعد الاشادة بمستواهم التحكيمي خلال إدارتهم للمباريات الماضية.

ويراجع رويز، الحالات التحكيمية عقب كل جولة في الدوري المصري، للوقوف على الأخطاء.

