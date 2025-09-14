المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رئيس إنبي: الأهلي وجهة مصر الأولى.. والخوف من مواجهته "عيب"

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:36 م 11/09/2025
أيمن الشريعي

أيمن الشريعي - رئيس نادي إنبي

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أنه لا يخاف من مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

ويحتاج الأهلي لاستعادة الانتصارات المحلية من جديد بعدما تلقى هزيمة من بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 2-0.

الشريعي يرد على الخوف من الأهلي

وقال الشريعي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "الخوف من الأهلي في المباراة القادمة؟ الأهلي بطل ونادي كبير ووجهة مصر الأولى وهذا لن يختلف عليه أحد، فهو ينافس في أفريقيا باستمرار ويشارك في بطولة العالم".

وأضاف رئيس نادي إنبي: "أما فيما يخص المنافسات نكن للأهلي كل التقدير والاحترام لكن في النهاية نحن في منافسة 21 فريقًا في الدوري".

وواصل: "الخوف من الأهلي أراها عيب (لأن مفيش حاجة اسمها كدة)، عندما تخاف من المنافس أكرم لك تخرج من المنافسة، لكن تقدير المنافس هو أمر طبيعي".

وأنهى الشريعي: "الفريق الطامح لا يخاف ويقبل الهزيمة ويصلح من أوضاعه حتى يحاول من جديد ويحقق الانتصار".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز الشريعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg