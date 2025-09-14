أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أنه لا يخاف من مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

ويحتاج الأهلي لاستعادة الانتصارات المحلية من جديد بعدما تلقى هزيمة من بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 2-0.

الشريعي يرد على الخوف من الأهلي

وقال الشريعي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "الخوف من الأهلي في المباراة القادمة؟ الأهلي بطل ونادي كبير ووجهة مصر الأولى وهذا لن يختلف عليه أحد، فهو ينافس في أفريقيا باستمرار ويشارك في بطولة العالم".

وأضاف رئيس نادي إنبي: "أما فيما يخص المنافسات نكن للأهلي كل التقدير والاحترام لكن في النهاية نحن في منافسة 21 فريقًا في الدوري".

وواصل: "الخوف من الأهلي أراها عيب (لأن مفيش حاجة اسمها كدة)، عندما تخاف من المنافس أكرم لك تخرج من المنافسة، لكن تقدير المنافس هو أمر طبيعي".

وأنهى الشريعي: "الفريق الطامح لا يخاف ويقبل الهزيمة ويصلح من أوضاعه حتى يحاول من جديد ويحقق الانتصار".