المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"اعتذر وأقعد دكة".. فاروق جعفر يكشف نصيحته لنجله قبل مباراة الزمالك ووادي دجلة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:04 م 11/09/2025
سيف جعفر

سيف جعفر

كشف فاروق جعفر أسطورة نادي الزمالك عن تفاصيل حديثه مع نجله (سيف) قبل مباراة الفريق الأبيض مع وادي دجلة الماضية بالدوري المصري الممتاز.

ولعب سيف جعفر في مركز الوسط المدافع خلال خسارة الزمالك أمام دجلة بنتيجة 2-1 بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

طالع مباريات الجولة السادسة من هنا

وقال جعفر في تصريحات عبر راديو أون سبورت، اليوم الخميس،: "سيف تحدث معي قبل مباراة وادي دجلة وقال لي إن المدرب (يانيك فيريرا) طلب مني اللعب في مركز 6".

وأضاف: "أنا قولت لسيف اعتذر وأقعد دكة أفضل لأنه سيلعب في مركز غير مركزه ولكن تركت له الحرية وقولت له إنه حر".

وأكمل: "سيف أكد لي أن هناك نقص عددي في مركز الوسط بسبب إيقاف دونجا وإصابة محمد شحاتة، في النهاية ابني نظر إلى مصلحة النادي ولم ينظر لمصلحة نفسه".

وتابع: "ليس أي لاعب يستطيع شغل مركز 6، هل ينفع يلعب عبدالله السعيد في هذا المركز؟".

الزمالك الدوري المصري فاروق جعفر وادي دجلة سيف جعفر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg