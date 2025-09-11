كشف فاروق جعفر أسطورة نادي الزمالك عن تفاصيل حديثه مع نجله (سيف) قبل مباراة الفريق الأبيض مع وادي دجلة الماضية بالدوري المصري الممتاز.

ولعب سيف جعفر في مركز الوسط المدافع خلال خسارة الزمالك أمام دجلة بنتيجة 2-1 بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

طالع مباريات الجولة السادسة من هنا

وقال جعفر في تصريحات عبر راديو أون سبورت، اليوم الخميس،: "سيف تحدث معي قبل مباراة وادي دجلة وقال لي إن المدرب (يانيك فيريرا) طلب مني اللعب في مركز 6".

وأضاف: "أنا قولت لسيف اعتذر وأقعد دكة أفضل لأنه سيلعب في مركز غير مركزه ولكن تركت له الحرية وقولت له إنه حر".

وأكمل: "سيف أكد لي أن هناك نقص عددي في مركز الوسط بسبب إيقاف دونجا وإصابة محمد شحاتة، في النهاية ابني نظر إلى مصلحة النادي ولم ينظر لمصلحة نفسه".

وتابع: "ليس أي لاعب يستطيع شغل مركز 6، هل ينفع يلعب عبدالله السعيد في هذا المركز؟".