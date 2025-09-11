المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل الجولة السادسة.. 4 فرق تبحث عن الفوز الأول في الدوري المصري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:25 م 11/09/2025
البنك الأهلي

البنك الأهلي - الدوري المصري

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى بعد فترة توقف بسبب فترة الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الدوري الممتاز، غدًا الجمعة، بانطلاق منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

وتقام 3 مباريات، غدًا الجمعة، حيث يلتقي بتروجيت مع البنك الأهلي، زد يستضيف الإسماعيلي، وفاركو يواجه الاتحاد السكندري.

طالع مباريات الجولة السادسة في الدوري من هنا

4 فرق لا تعرف الفوز في الدوري المصري

تبحث 4 فرق عن الفوز الأول في الدوري بعدما فشلوا في تحقيق ذلك خلال الجولات الماضية من المسابقة.

ولم يذق البنك الأهلي والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية وفاركو طعم الانتصار حتى الآن في الدوري الممتاز.

5 فرق لا تعرف الخسارة في الدوري المصري

استطاعت 5 فرق فقط من أصل 21 أن تحافظ على سجلها خالٍ من الهزائم حتى الآن وهي (المصري البورسعيدي، بتروجيت، غزل المحلة، سموحة، والجونة).

ويعد غزل المحلة وسموحة والبنك الأهلي هم الأكثر تحقيقًا للتعادلات (4) لكل منهم.

بينما الأندية الأكثر تعرضًا للهزيمة (الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية وفاركو) برصيد 3 هزائم لكل منهم.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

الدوري المصري مباريات الدوري المصري ترتيب الدوري المصري موعد مباراة الاهلي المقبلة

