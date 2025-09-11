تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى بعد فترة توقف بسبب فترة الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الدوري الممتاز، غدًا الجمعة، بانطلاق منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

وتقام 3 مباريات، غدًا الجمعة، حيث يلتقي بتروجيت مع البنك الأهلي، زد يستضيف الإسماعيلي، وفاركو يواجه الاتحاد السكندري.

4 فرق لا تعرف الفوز في الدوري المصري

تبحث 4 فرق عن الفوز الأول في الدوري بعدما فشلوا في تحقيق ذلك خلال الجولات الماضية من المسابقة.

ولم يذق البنك الأهلي والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية وفاركو طعم الانتصار حتى الآن في الدوري الممتاز.

5 فرق لا تعرف الخسارة في الدوري المصري

استطاعت 5 فرق فقط من أصل 21 أن تحافظ على سجلها خالٍ من الهزائم حتى الآن وهي (المصري البورسعيدي، بتروجيت، غزل المحلة، سموحة، والجونة).

ويعد غزل المحلة وسموحة والبنك الأهلي هم الأكثر تحقيقًا للتعادلات (4) لكل منهم.

بينما الأندية الأكثر تعرضًا للهزيمة (الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية وفاركو) برصيد 3 هزائم لكل منهم.

