كلام فى الكورة
صفقة جديدة وإصابة وزيارة خاصة.. كيف يستعد المصري لمواجهة الزمالك؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:36 م 11/09/2025
تدريبات المصري

تدريبات المصري استعدادًا لمواجهة الزمالك

واصل نادي المصري البورسعيدي، استعدادته لقمة لقاءات الجولة السادسة، بمواجهة نظيره الزمالك، على ملعب برج العرب، بعد تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، وسط دعم كبير من رئيس النادي كامل أبو علي للجهاز الفني واللاعبين.

ويلتقي المصري مع الزمالك، في تمام الثامنة من مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري المصري.

المصري يضم المهاجم النيجيري كينجسلي إيدوه

وأعلن المصري عن تعزيز صفوفه بضم المهاجم النيجيري كينجسلي إيدوه، في صفقة انتقال حر.

وجاء تعاقد المصري مع كينجسلي لتعزيز خط الهجوم، حيث لا يمتلك سوى لاعبًا وحيدًا في مركز المهاجم الصريح، هو صلاح محسن.

مصدر في الزمالك لـ "يلا كورة": شحاتة خارج مباراة المصري.. ولم نحدد موعد عودة ربيع

وخاض إيدوه عدة تجارب خلال مسيرته الاحترافية، أبرزها مع الصفاقسي والإفريقي في تونس، وكانت آخر محطاته مع نادي وفاق سطيف الجزائري، الذي سجل معه 3 أهداف في 15 مباراة.

كامل أبو علي يزور معسكر المصري لدعم اللاعبين قبل لقاء الزمالك

وفي الوقت ذاته، كشف المصري عن زيارة خاصة من رئيس النادي كامل أبو علي، لمعسكر الفريق الأول، حيث ألقى كلمة لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي، قبل المحاضرة الفنية.

وأشاد كامل أبو علي بالجهد المبذول من جانب اللاعبين والجهاز الفني، الذي أسفر عن تصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري، وشدد على ضرورة مواصلة بذل الجهد لإسعاد جماهير المصري خلال الفترة المقبلة.

صراع الصدارة والظهور الأول.. مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري

وأعرب رئيس النادي المصري، عن ثقته في المدرب التونسي نبيل الكوكي وجهازه المعاون، وقدرته على قيادة اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة القادمة.

إصابة تبعد لاعب المصري 3 أشهر

وعلى صعيد اللاعبين، كشف المصري عن تعرضه لإصابة جديدة، ستبعد لاعبه يوسف الجوهري عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

وأوضح المصري أن يوسف الجوهري أصيب بتمزق في أربطة الكاحل بقدمه اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية بالمنظار لترميم أربطة الكاحل.

وأشار إلى أن اللاعب سيبدأ فترة العلاج الطبيعي عقب خضوعه للعملية، بالإضافة لبرنامجه التأهيلي، قبل العودة للتدريبات الجماعية.

مباراة المصري القادمة
الزمالك المصري الدوري المصري

