كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن المدرب البرتغالي ريناتو بايفا، قد رفض عرضًا من النادي الأهلي المصري، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن النادي الأهلي تواصل مؤخرًا مع ريناتو بايفا، لكنه رفض العرض في النهاية.

وأشارت إلى أن القرار مرتبط برحيله الأخير عن فريق فورتاليزا البرازيلي، وهو ما دفع المدرب إلى إدراك أن الوقت لم يحن بعد للبداية في مشروع جديد.

وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من الرفض، أقر ريناتو بايفا بشعوره بالفخر لاهتمام النادي الأكثر تتويجًا في أفريقيا، بتوليه منصب المدير الفني.

وارتبط النادي الأهلي بعلاقات قوية مع المدربين البرتغاليين، وعلى رأسهم مانويل جوزيه الذي يعد أحد أفضل المدربين على صعيد تاريخ القلعة الحمراء، حيث فاز بعدة ألقاب محلية وقارية، وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، كما تولي مواطنيه جوزيه بيسيرو وريكاردو سواريش تدريب القلعة الحمراء.

الأهلي يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل ريبيرو

وكان الأهلي قد أطاح بمدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب خسارته من بيراميدز، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق ريبيرو فوزًا وحيدًا، في أول 4 مباريات بالدوري المصري هذا الموسم، مقابل تعادلين وهزيمة، مما دفع إدارة القلعة الحمراء لإقالته، وتعيين عماد النحاس كمدير فني مؤقت خلال المرحلة الحالية.