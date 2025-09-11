المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

أبولا البرتغالية: ريناتو بايفا يرفض عرض تدريب الأهلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:50 م 11/09/2025
المدرب ريناتو بايفا

المدرب ريناتو بايفا

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن المدرب البرتغالي ريناتو بايفا، قد رفض عرضًا من النادي الأهلي المصري، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

أبولا: ريناتو بايفا يشعر بالفخر باهتمام الأهلي.. وليس جاهزًا لقيادة مشروع جديد

وأكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن النادي الأهلي تواصل مؤخرًا مع ريناتو بايفا، لكنه رفض العرض في النهاية.

رحلة البحث عن مدرب الأهلي المقبل.. خروج بينتو.. اسم مفاجئ وعقبتان (صور)

وأشارت إلى أن القرار مرتبط برحيله الأخير عن فريق فورتاليزا البرازيلي، وهو ما دفع المدرب إلى إدراك أن الوقت لم يحن بعد للبداية في مشروع جديد.

وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من الرفض، أقر ريناتو بايفا بشعوره بالفخر لاهتمام النادي الأكثر تتويجًا في أفريقيا، بتوليه منصب المدير الفني.

وارتبط النادي الأهلي بعلاقات قوية مع المدربين البرتغاليين، وعلى رأسهم مانويل جوزيه الذي يعد أحد أفضل المدربين على صعيد تاريخ القلعة الحمراء، حيث فاز بعدة ألقاب محلية وقارية، وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، كما تولي مواطنيه جوزيه بيسيرو وريكاردو سواريش تدريب القلعة الحمراء.

وكيله ليلا كورة: باولو بينتو لديه أسباب تمنعه من قبول عرض الأهلي

الأهلي يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل ريبيرو

وكان الأهلي قد أطاح بمدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب خسارته من بيراميدز، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق ريبيرو فوزًا وحيدًا، في أول 4 مباريات بالدوري المصري هذا الموسم، مقابل تعادلين وهزيمة، مما دفع إدارة القلعة الحمراء لإقالته، وتعيين عماد النحاس كمدير فني مؤقت خلال المرحلة الحالية.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي مدرب الأهلي الجديد ريناتو بايفا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

69

تراجع نسبي في أداء لاعبي الإسماعيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
