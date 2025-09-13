بات استاد القاهرة الدولي جاهزا لمباريات الدوري المصري الممتاز بعد قرار غلقه قبل استضافة مباراة منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا.

وانتصر منتخب مصر على إثيوبيا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقبل هذه المباراة، كان هناك قرار بضرورة إغلاق استاد القاهرة الدولي بسبب الانتقادات التي طالته في أولى مباريات الدوري المصري في نسخته الحالية.

عودة مباريات الدوري لاستاد القاهرة

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "استاد القاهرة جاهز لمواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز".

وأضاف: "ملعب استاد القاهرة سيكون جاهزا بشكل طبيعي حتى فترة التوقف الدولي القادمة، وسنستضيف مباراة منتخب مصر القادمة بشكل طبيعي أيضًا".

وأنهى المصدر تصريحاته: "الاستاد يستضيف مباريات 5 أندية وهم الأهلي، الزمالك، مودرن سبورت، زد والبنك الأهلي".

ومن المقرر أن يكون التوقف الدولي القادم في شهر أكتوبر المقبل خلال الفترة من 6 إلى 14 من نفس الشهر، حيث يلتقي منتخب مصر وقتها مع جيبوتي في الجولة التاسعة لتصفيات كأس العالم، ومن ثم يستضيف استاد القاهرة مباراة غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة.