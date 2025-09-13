المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: عودة استاد القاهرة للعمل بشكل طبيعي.. وجاهز لمباريات الأهلي والزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:44 م 11/09/2025
استاد القاهرة

استاد القاهرة الدولي

بات استاد القاهرة الدولي جاهزا لمباريات الدوري المصري الممتاز بعد قرار غلقه قبل استضافة مباراة منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا.

وانتصر منتخب مصر على إثيوبيا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقبل هذه المباراة، كان هناك قرار بضرورة إغلاق استاد القاهرة الدولي بسبب الانتقادات التي طالته في أولى مباريات الدوري المصري في نسخته الحالية.

عودة مباريات الدوري لاستاد القاهرة

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "استاد القاهرة جاهز لمواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز".

وأضاف: "ملعب استاد القاهرة سيكون جاهزا بشكل طبيعي حتى فترة التوقف الدولي القادمة، وسنستضيف مباراة منتخب مصر القادمة بشكل طبيعي أيضًا".

وأنهى المصدر تصريحاته: "الاستاد يستضيف مباريات 5 أندية وهم الأهلي، الزمالك، مودرن سبورت، زد والبنك الأهلي".

ومن المقرر أن يكون التوقف الدولي القادم في شهر أكتوبر المقبل خلال الفترة من 6 إلى 14 من نفس الشهر، حيث يلتقي منتخب مصر وقتها مع جيبوتي في الجولة التاسعة لتصفيات كأس العالم، ومن ثم يستضيف استاد القاهرة مباراة غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري استاد القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

69

تراجع نسبي في أداء لاعبي الإسماعيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg