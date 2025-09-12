المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ظهور أمين عمر.. حكام مباريات السبت في الدوري الممتاز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:52 ص 12/09/2025
أمين عمر

الحكم أمين عمر

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، حكام مباريات انطلاق الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

صافرة محمود ناجي العائد من المشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المرتقبة.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة

تقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس، في الثامنة مساء غد السبت، ويديرها طاقم حكام يضم كل من:

أمين عمر حكم ساحة، سمير جمال مساعد أول، أحمد زيدان مساعد ثاني، وعمرو عابدين حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمود عاشور ويساعده إسلام أبو العطا.

مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب

تقام المباراة على ملعب غزل المحلة، في الخامسة مساء غد السبت، بقيادة طاقم الحكام التالي:

محمود وفا حكم ساحة، يوسف البساطي مساعد أول، سيد أبو خاطر مساعد ثاني، ومحمود منصور حكم رابع، وفي غرفة الـVAR: محمد علي الشناوي ويساعده أحمد عادل عبد الفتاح.

مباراة حرس الحدود والجونة

تقام المباراة على ملعب حرس الحدود، في الخامسة من مساء الغد، بالتزامن مع مباراة الغزل والمقاولون، ويتكون الطاقم من:

جلال أحمد حكم ساحة، أسامة عبد اللطيف مساعد أول، محمد عزازي مساعد ثاني، وأحمد عبد السميع حكم رابع، بينما في غرفة الفيديو، وليد ناجي ويعاونه شريف عبد الله.

