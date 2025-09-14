المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التعادل مع إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:23 م 14/09/2025
الأهلي

الأهلي

اكتفى النادي الأهلي بالتعادل (1-1) مع إنبي، اليوم الأحد، في مباراة أقيمت في إطار منافسات الدوري المصري.

والتقى الأهلي وإنبي هذا المساء على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة.

وفشل الأهلي في تصحيح أوضاعه في الظهور الأول مع عماد النحاس الذي تسلم المهمة الفنية مؤقتًا، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة، سيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد القاهرة، الجمعة المقبل، الموافق 19 سبتمبر.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تذاع عبر قناة أون سبورت 1 التليفزيونية.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، إثر الفوز مرة وحيدة، والتعادل في 3 مناسبات، مع الخسارة في مباراة واحدة.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على نتائج الجولة السادسة في الدوري المصري من هنا

طالع أحداث مباراة الأهلي وإنبي دقيقة بدقيقة من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إنبي

