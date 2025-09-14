يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبداية مرحلة "طوارئ" جديدة تحت قيادة عماد النحاس، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب المارد الأحمر لسوء النتائج وتراجع مستوى الفريق.

الأهلي يحل ضيفًا على إنبي، بعد غد الأحد، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري، في أولى مباريات الجهاز المؤقت، بعد رحيل ريبيرو.

طوارئ الأهلي

ويعد الجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس المؤقت السادس في الأهلي خلال السنوات الـ10 الأخيرة، إذ استعان المارد الأحمر بأبنائه في خمس فترات طوارئ قبل التعاقد مع مدير فني أجنبي.

عماد النحاس نفسه يأتي في ولاية مؤقتة للمرة الثانية في نفس العام، بعدما أدار مباريات الفريق في مرحلة التتويج بالدوري للموسم الماضي، وقاد الأهلي لحصد الدرع.

وجاءت 5 فترات الطوارئ في الأهلي على مدار العقد الأخير، على النحو الآتي:

عماد النحاس (32 يومًا) بين أبريل ومايو 2025

فاز في أول مباراة له على بتروجيت (3-2) في الدوري.

إجمالًا لعب 6 مباريات وفاز بهم.

سجل 21 واستقبل 5.

وبلا شك يتطلع النحاس لتكرار نفس النتائج، خاصة وأن المهلة المبدئية تشير لتوليه إدارة مباريات الأهلي الخمسة تقريبًا، ضد إنبي ثم سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود ثم القمة أمام الزمالك وأخيرًا يواجه كهرباء الإسماعيلية، قبل التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل.

سامي قمصان (19 يومًا) في يونيو 2022

فاز في أول مباراة له على المصري بالسلوم (1-0) في كأس مصر.

إجمالًا لعب 6 مباريات، فاز بنصفهم وخسر مرتين وتعادل في واحدة.

سجل 10 واستقبل 10.

محمد يوسف (24 يومًا) بين نوفمبر وديسمبر 2018

خسر في أول مباراة له أمام المقاولون العرب (1-0) في الدوري.

إجمالًا لعب 8 مباريات، فاز في 5، خسر مرتين وتعادل في واحدة.

سجل 11 واستقبل 5.

أحمد أيوب (5 أيام) مايو 2018

أدار مباراة واحدة فقط وفاز بها ضد المصري البورسعيدي (2-0) في الدوري.

سجل 2 ولم يستقبل.

عبد العزيز عبد الشافي (45 يومًا) بين يناير ومارس 2016

فاز في أول مباراة له على الزمالك (3-2) في السوبر المصري.

إجمالًا لعب 8 مباريات، فاز في 5 وتعادل 3 مرات.

سجل 12 واستقبل 5.