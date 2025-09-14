المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

5 ولايات مؤقتة.. ماذا فعل الأهلي في مرحلة الطوارئ وانتظار الأجنبي؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:19 م 12/09/2025
الأهلي

النادي الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبداية مرحلة "طوارئ" جديدة تحت قيادة عماد النحاس، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب المارد الأحمر لسوء النتائج وتراجع مستوى الفريق.

الأهلي يحل ضيفًا على إنبي، بعد غد الأحد، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري، في أولى مباريات الجهاز المؤقت، بعد رحيل ريبيرو.

طوارئ الأهلي

ويعد الجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس المؤقت السادس في الأهلي خلال السنوات الـ10 الأخيرة، إذ استعان المارد الأحمر بأبنائه في خمس فترات طوارئ قبل التعاقد مع مدير فني أجنبي.

عماد النحاس نفسه يأتي في ولاية مؤقتة للمرة الثانية في نفس العام، بعدما أدار مباريات الفريق في مرحلة التتويج بالدوري للموسم الماضي، وقاد الأهلي لحصد الدرع.

وجاءت 5 فترات الطوارئ في الأهلي على مدار العقد الأخير، على النحو الآتي:

عماد النحاس (32 يومًا) بين أبريل ومايو 2025

فاز في أول مباراة له على بتروجيت (3-2) في الدوري.

إجمالًا لعب 6 مباريات وفاز بهم.

سجل 21 واستقبل 5.

وبلا شك يتطلع النحاس لتكرار نفس النتائج، خاصة وأن المهلة المبدئية تشير لتوليه إدارة مباريات الأهلي الخمسة تقريبًا، ضد إنبي ثم سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود ثم القمة أمام الزمالك وأخيرًا يواجه كهرباء الإسماعيلية، قبل التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل.

سامي قمصان (19 يومًا) في يونيو 2022

فاز في أول مباراة له على المصري بالسلوم (1-0) في كأس مصر.

إجمالًا لعب 6 مباريات، فاز بنصفهم وخسر مرتين وتعادل في واحدة.

سجل 10 واستقبل 10.

محمد يوسف (24 يومًا) بين نوفمبر وديسمبر 2018

خسر في أول مباراة له أمام المقاولون العرب (1-0) في الدوري.

إجمالًا لعب 8 مباريات، فاز في 5، خسر مرتين وتعادل في واحدة.

سجل 11 واستقبل 5.

أحمد أيوب (5 أيام) مايو 2018

أدار مباراة واحدة فقط وفاز بها ضد المصري البورسعيدي (2-0) في الدوري.

سجل 2 ولم يستقبل.

عبد العزيز عبد الشافي (45 يومًا) بين يناير ومارس 2016

فاز في أول مباراة له على الزمالك (3-2) في السوبر المصري.

إجمالًا لعب 8 مباريات، فاز في 5 وتعادل 3 مرات.

سجل 12 واستقبل 5.

الأهلي الدوري المصري النادي الأهلي عماد النحاس الدوري المصري الممتاز مدرب الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

73

فرصة ضائعة.. انطلاقة لصالح زد مررها لأحمد عاطف الذي سددها قوية اصطدمت في يد حارس الإسماعيلي عبد الله جمال وتخرج ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg