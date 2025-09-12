المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تجاهل غالي.. يلا كورة يكشف التفاصيل الكاملة لكواليس قرار الخطيب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:35 م 12/09/2025
محمود الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

لم يكن قرار محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة وليد اللحظة، بل إن سبقه كواليس وتفاصيل عدة، منذ وصوله إلى مقر النادي صباح أمس الخميس، لعقد سلسلة من الاجتماعات والجلسات.

كواليس يوم أمس في الأهلي منذ وصول محمود الخطيب، التي شهدت جلسة مع لجنة التخطيط ومسئولي فريق الكرة، وصولًا إلى جلوسه منفردًا واتخاذ القرار قبل اجتماع مجلس الإدارة في المساء.

تفاصيل قرار الخطيب

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات ليلا كورة، ما قبل قرار محمود الخطيب، قائلًا: "القرار ليس له علاقة بتصريحات حسام غالي، لكنه يتحمل مسئوليات وضغوطات صعبة سواء فريق الكرة أو المدير الفني أو المدير الفني لقطاع الناشئين، المدينة الرياضية والاستاد".

أضاف: "بالإضافة لظروفه الصحية، الطبيب الفرنسي المعالج له طلب منه منذ فترة الذهاب لمدة شهرين للحصول على كورس علاجي مكثف وعدم الانشغال بأي أمور أخرى".

وصول الخطيب إلى الأهلي

واصل المصدر: "الخطيب أمس الخميس وصل الأهلي في التاسعة صباحًا، حيث شعر بالضيق من تصريحات حسام غالي وعبر عن ذلك خلال حديثه مع بعض الأشخاص، ثم تسلم عدة تقارير قبل بدء اجتماعه مع لجنة التخطيط الساعة 12 ظهرًا، وبحلول الثالثة والنصف دخل الخطيب مكتب مجلس الإدارة وجلس منفردًا وطلب من الأمن عدم دخول أي شخص، ثم ظل حوالي ساعتين ونصف أجرى خلالهم عدة مكالمات هاتفية".

أوضح: "خرج الخطيب بعدها وسلم ورقة لشخصين فقط، جمال جبر وسعد شلبي، وطالبهما بعدم الحديث مع أحد، بعد ذلك في السادسة والنصف ذهب لعقد محاضرة فريق الكرة، ثم تحدث مع وليد صلاح الدين ومحمد يوسف وأبلغهم أن فريق الكرة مسئوليتهم، لإمكانية سفره خلال الأيام المقبلة".

تجاهل غالي وبيان لم ينشر

تابع المصدر: "بعد ذلك انطلق اجتماع مجلس الإدارة في السابعة مساءً، وتمت مناقشة عدة ملفات، وعند الوصول للحديث عن النشاط الرياضي، قرر الخطيب المغادرة لشعوره بالتعب وكلف مرتجي باستكمال الاجتماع، وقتها غادر سعد شلبي رفقته ثم أخبره الخطيب بأن يعود إلى اجتماع المجلس ويخطرهم بما كتبه في الورقة التي سلمها له، ثم أغلق هاتفه لعدم تمكن أحد من الوصول إليه".

أشار: "أثناء استكمال مرتجي للاجتماع، عاد سعد شلبي وقال للحضور، إن الخطيب يخطرهم بعدم قدرته على التواجد خلال الفترة المقبلة، وصعوبة الترشح في الانتخابات لظروف صحية صعبة، كما ترك بيان، لكن مجلس الإدارة رفض نشره".

واختتم تصريحاته: "ما حدث بشأن حسام غالي، في بداية الجلسة عند مراجعة الحضور قيل أن محمد الغزاوي وغالي لم يحضرا، وقتها قال الخطيب، لا، الغزاوي فقط الغائب عن الاجتماع، ذلك نظرًا لتواجده في فرنسا".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

73

فرصة ضائعة.. انطلاقة لصالح زد مررها لأحمد عاطف الذي سددها قوية اصطدمت في يد حارس الإسماعيلي عبد الله جمال وتخرج ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg