لم يكن قرار محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة وليد اللحظة، بل إن سبقه كواليس وتفاصيل عدة، منذ وصوله إلى مقر النادي صباح أمس الخميس، لعقد سلسلة من الاجتماعات والجلسات.

كواليس يوم أمس في الأهلي منذ وصول محمود الخطيب، التي شهدت جلسة مع لجنة التخطيط ومسئولي فريق الكرة، وصولًا إلى جلوسه منفردًا واتخاذ القرار قبل اجتماع مجلس الإدارة في المساء.

تفاصيل قرار الخطيب

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات ليلا كورة، ما قبل قرار محمود الخطيب، قائلًا: "القرار ليس له علاقة بتصريحات حسام غالي، لكنه يتحمل مسئوليات وضغوطات صعبة سواء فريق الكرة أو المدير الفني أو المدير الفني لقطاع الناشئين، المدينة الرياضية والاستاد".

أضاف: "بالإضافة لظروفه الصحية، الطبيب الفرنسي المعالج له طلب منه منذ فترة الذهاب لمدة شهرين للحصول على كورس علاجي مكثف وعدم الانشغال بأي أمور أخرى".

وصول الخطيب إلى الأهلي

واصل المصدر: "الخطيب أمس الخميس وصل الأهلي في التاسعة صباحًا، حيث شعر بالضيق من تصريحات حسام غالي وعبر عن ذلك خلال حديثه مع بعض الأشخاص، ثم تسلم عدة تقارير قبل بدء اجتماعه مع لجنة التخطيط الساعة 12 ظهرًا، وبحلول الثالثة والنصف دخل الخطيب مكتب مجلس الإدارة وجلس منفردًا وطلب من الأمن عدم دخول أي شخص، ثم ظل حوالي ساعتين ونصف أجرى خلالهم عدة مكالمات هاتفية".

أوضح: "خرج الخطيب بعدها وسلم ورقة لشخصين فقط، جمال جبر وسعد شلبي، وطالبهما بعدم الحديث مع أحد، بعد ذلك في السادسة والنصف ذهب لعقد محاضرة فريق الكرة، ثم تحدث مع وليد صلاح الدين ومحمد يوسف وأبلغهم أن فريق الكرة مسئوليتهم، لإمكانية سفره خلال الأيام المقبلة".

تجاهل غالي وبيان لم ينشر

تابع المصدر: "بعد ذلك انطلق اجتماع مجلس الإدارة في السابعة مساءً، وتمت مناقشة عدة ملفات، وعند الوصول للحديث عن النشاط الرياضي، قرر الخطيب المغادرة لشعوره بالتعب وكلف مرتجي باستكمال الاجتماع، وقتها غادر سعد شلبي رفقته ثم أخبره الخطيب بأن يعود إلى اجتماع المجلس ويخطرهم بما كتبه في الورقة التي سلمها له، ثم أغلق هاتفه لعدم تمكن أحد من الوصول إليه".

أشار: "أثناء استكمال مرتجي للاجتماع، عاد سعد شلبي وقال للحضور، إن الخطيب يخطرهم بعدم قدرته على التواجد خلال الفترة المقبلة، وصعوبة الترشح في الانتخابات لظروف صحية صعبة، كما ترك بيان، لكن مجلس الإدارة رفض نشره".

واختتم تصريحاته: "ما حدث بشأن حسام غالي، في بداية الجلسة عند مراجعة الحضور قيل أن محمد الغزاوي وغالي لم يحضرا، وقتها قال الخطيب، لا، الغزاوي فقط الغائب عن الاجتماع، ذلك نظرًا لتواجده في فرنسا".