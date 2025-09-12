المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

انطلاقة مثيرة للجولة السادسة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:15 م 12/09/2025
زد وسيراميكا

البنك يحقق فوزه الأول وزد يواصل تألقه

عادت منافسات الدوري المصري الممتاز إلى الواجهة بعد فترة التوقف الدولي، حيث شهد اليوم الجمعة افتتاح الجولة السادسة بإقامة ثلاث مباريات أسفرت عن نتائج مثيرة كان أبرزها تحقيق البنك الأهلي لانتصاره الأول هذا الموسم.

البنك الأهلي يحصد أول انتصار بثلاثية أمام بتروجت

 

على ملعب بتروجت، نجح البنك الأهلي في خطف فوز عريض خارج أرضه بثلاثية نظيفة (3-0)، ليحقق أول انتصاراته في الموسم الجاري ويرفع رصيده إلى 7 نقاط، متقدمًا خطوة مهمة في جدول الترتيب بعد بداية متعثرة.

في المقابل، توقف رصيد بتروجت عند 9 نقاط في المركز الرابع، متلقيًا أول هزيمة له منذ انطلاق الدوري.

تعادل سلبي يحسم مواجهة فاركو والاتحاد السكندري

وفي استاد برج العرب، انتهت مواجهة فاركو والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع عشر.

بينما اكتفى فاركو بنقطته الثانية ليستقر في المركز العشرين وقبل الأخير.

زد يحقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي باستاد القاهرة

أما في استاد القاهرة، فتمكن فريق زد من مواصلة نتائجه المميزة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بهدف دون رد.

ورفع زد رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 4 نقاط فقط بعد تكبده الهزيمة الرابعة هذا الموسم مقابل فوز وتعادل وحيدين.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2025 اضغط هنا

الاتحاد السكندري الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز الجولة السادسة البنك الأهلي فاركو زد بتروجت جدول ترتيب الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
