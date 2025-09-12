عادت منافسات الدوري المصري الممتاز إلى الواجهة بعد فترة التوقف الدولي، حيث شهد اليوم الجمعة افتتاح الجولة السادسة بإقامة ثلاث مباريات أسفرت عن نتائج مثيرة كان أبرزها تحقيق البنك الأهلي لانتصاره الأول هذا الموسم.

البنك الأهلي يحصد أول انتصار بثلاثية أمام بتروجت

على ملعب بتروجت، نجح البنك الأهلي في خطف فوز عريض خارج أرضه بثلاثية نظيفة (3-0)، ليحقق أول انتصاراته في الموسم الجاري ويرفع رصيده إلى 7 نقاط، متقدمًا خطوة مهمة في جدول الترتيب بعد بداية متعثرة.

في المقابل، توقف رصيد بتروجت عند 9 نقاط في المركز الرابع، متلقيًا أول هزيمة له منذ انطلاق الدوري.

تعادل سلبي يحسم مواجهة فاركو والاتحاد السكندري

وفي استاد برج العرب، انتهت مواجهة فاركو والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع عشر.

بينما اكتفى فاركو بنقطته الثانية ليستقر في المركز العشرين وقبل الأخير.

زد يحقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي باستاد القاهرة

أما في استاد القاهرة، فتمكن فريق زد من مواصلة نتائجه المميزة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بهدف دون رد.

ورفع زد رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 4 نقاط فقط بعد تكبده الهزيمة الرابعة هذا الموسم مقابل فوز وتعادل وحيدين.

