رحب النادي الأهلي، برحيل نجمه الجناح الدولي حسين الشحات، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بعد رغبة نادي الاتحاد الليبي في التعاقد معه، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في ليبيا.

مصدر في الأهلي: نرحب ببيع حسين الشحات.. وننتظر رد الاتحاد الليبي

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "نحن منفتحون على بيع حسين الشحات أو إعارته إلى الاتحاد الليبي".

وتابع: "وصل لنا خطاب يفيد برغبة الاتحاد الليبي في ضم اللاعب، وكان ردنا بشأن توضيح رغبتهم في ضمه على سبيل الإعارة أو بصفة نهائية".

مصدر ليلا كورة: عرض ليبي للشحات.. والتجديد مرهون بالمشاركة

وأوضح: "حتى الآن لم يصل لنا رد من نادي الاتحاد الليبي، لبدأ المفاوضات بشأن الصفقة".

مصدر في الأهلي: سنمدد عقد حسين الشحات حال إعارته

وأتم: "إذا كان النادي الليبي يريد استعارة حسين الشحات، فسوف نقوم بتمديد عقده لمدة موسم أو موسمين، ثم سوف نسمح بإتمام الصفقة".

وشارك حسين الشحات في مباراة وحيدة هذا الموسم مع النادي الأهلي، بمسابقة الدوري المصري الممتاز، حينما دخل كبديل في لقاء غزل المحلة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.