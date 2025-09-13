المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الثالث على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يعبر سموحة في الدوري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:28 م 13/09/2025
سيراميكا كليوباترا وسموحة

سيراميكا كليوباترا وسموحة

فاز سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 74، عن طريق صديق أوجولا.

وحقق سيراميكا كليوباترا الانتصار الثالث على التوالي في الدوري المصري الممتاز.

بينما تلقى سموحة الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده من النقاط إلى 10 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 7 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - ابراهيم محمد - إسلام عيسى - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: هشام حافظ - محمد دبش - محمد رجب - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: أحمد فوزي - عمرو السيسي - عماد فتحي.

خط الهجوم: سمير فكري - بابي بادجي - صامويل أمادي.

