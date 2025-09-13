المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد الفوز على المصري.. فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:28 م 13/09/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

فيريرا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك بثلاثية دون رد أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطةن وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

وعاد الزمالك إلى طريق الانتصارات في الدوري المصري؛ حيث إنه كان قد خسر بشكل مفاجئ أمام وادي دجلة في الجولة الماضية.

ويلعب الزمالك أمام الإسماعيلي، على ستاد القاهرة، يوم الخميس المقبل، في الجولة السابعة من الدوري المصري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المصري الإسماعيلي فيريرا

