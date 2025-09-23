المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب بيراميدز يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام أهلي جدة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:23 م 21/09/2025
رمضان صبحي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز

رمضان صبحي

كشف معتصم سالم المدرب المساعد لنادي بيراميدز، عن موقف رمضان صبحي لاعب الفريق من المشاركة أمام أهلي جدة في بطولة إنتركونتيننتال 2025.

ويلعب بيراميدز أمام أهلي جدة، يوم الثلاثاء المقبل، في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

سبب غياب رمضان صبحي عن بيراميدز

وقال معتصم سالم في تصريحات عبر إم بي سي أكشن: "رمضان صبحي كان مصابًا في الفترة الماضية، وعاد خلال مباراة أوكلاند سيتي".

وأضاف: "سنحدد موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام أهلي جدة".

وشارك رمضان صبحي كبديل في فوز بيراميدز أمام أوكلاند سيتي، يوم الأحد الماضي.

وفاز بيراميدز بثلاثية دون رد أمام أوكلاند سيتي، في الدور التمهيدي لبطولة إنتركونتيننتال على ستاد الدفاع الجوي.

رمضان صبحي ضمن قائمة بيراميدز لمواجهة أهلي جدة

ويتواجد رمضان صبحي، في قائمة بيراميدز التي سافرت إلى السعودية بالأمس، استعدادًا لمواجهة أهلي جدة.

ويغيب رمضان صبحي بشكل مستمر عن المشاركة مع بيراميدز خلال الموسم الجاري؛ حيث إنه لم يظهر في أي مباراة خلال الدوري المصري.

رمضان صبحي ضمن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

مباراة بيراميدز القادمة
أهلي جدة رمضان صبحي بيراميدز إنتركونتيننتال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

