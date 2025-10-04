المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:21 م 21/09/2025
الأهلي

الأهلي

استقرت رابطة الأندية المصرية على تعديل موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري الممتاز، بسبب منتخب مصر الأول.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره كهرباء الإسماعيلية، يوم 5 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية من أجل المنتخب

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية لتقام يوم 4 أكتوبر بدلاً من 5 أكتوبر، بناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن".

وأشار المصدر إلى أن هذا التعديل يأتي بهدف إنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيهم الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب".

وأتم المصدر تصريحاته: "هذا التغيير يتوافق مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلاً من 10 أكتوبر".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتاج لتحقيق الفوز في مباراة جيبوتي المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026، من أجل حسم التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكفي العام المقبل.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
الأهلي الدوري المصري منتخب مصر اتحاد الكرة جيبوتي رابطة الأندية تصفيات كأس العالم 2026 كهرباء الإسماعيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg