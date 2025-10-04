استقرت رابطة الأندية المصرية على تعديل موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري الممتاز، بسبب منتخب مصر الأول.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره كهرباء الإسماعيلية، يوم 5 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية من أجل المنتخب

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية لتقام يوم 4 أكتوبر بدلاً من 5 أكتوبر، بناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن".

وأشار المصدر إلى أن هذا التعديل يأتي بهدف إنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيهم الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب".

وأتم المصدر تصريحاته: "هذا التغيير يتوافق مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلاً من 10 أكتوبر".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتاج لتحقيق الفوز في مباراة جيبوتي المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026، من أجل حسم التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكفي العام المقبل.