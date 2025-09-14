المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 0
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. فوز الزمالك.. قائمة الأهلي.. ودعوة الخطيب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:37 ص 14/09/2025
الزمالك

الزمالك

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها فوز الزمالك على المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

وإليكم أبرز الموضوعات:

الزمالك يصالح جماهيره بثلاثية في المصري وينفرد بصدارة الدوري

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

عودة إمام عاشور ومروان عطية.. قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

يلا كورة يكشف.. سبب استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام إنبي

استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة فريقه التي سيخوض بها مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

موقف رمضان صبحي.. يلا كورة يكشف غيابات بيراميدز في مباراة أوكلاند

يفقد بيراميدز خدمات ثنائي الفريق في مواجهة نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

"من أجل مستقبل النادي".. الخطيب يعلن حضوره الجمعية العمومية للأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

يلا كورة يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في الأهلي قبل قرار الخطيب بحضور الجمعية العمومية

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سيحضر فعاليات الجمعية العمومية الخاصة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

رمضان صبحي يقود قائمة بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي.. وغياب مصطفى فتحي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر عماد النحاس لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري؟

يستعد الأهلي لمواجهة إنبي، في مباراة يترقبها الجميع، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

دعم استقرار النادي.. الأهلي يدعو الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة

وجه النادي الأهلي، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية، من أجل المشاركة في الاجتماع الخاص، المقرر له يوم الجمعة المقبل، في مقر النادي بالجزيرة.

يلا كورة يكشف تفاصيل عقد الهولندي لانجلر مع الأهلي لقيادة قطاع الناشئين

أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الهولندي آرت لانجلر، ليتولى رسميا منصب المدير الفني لقطاع الناشئين.

 

 

 

الزمالك الأهلي الخطيب الدوري المصري ملف يلا كورة بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 0
ليفربول

ليفربول

50

عرضية لصالح ليفربول وصلت عند كونور برادلي لعبها لكنها اصطدمت بدفاع بيرنلي وخرجت ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg