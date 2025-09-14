نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها فوز الزمالك على المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

وإليكم أبرز الموضوعات:

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

يفقد بيراميدز خدمات ثنائي الفريق في مواجهة نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سيحضر فعاليات الجمعية العمومية الخاصة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال.

يستعد الأهلي لمواجهة إنبي، في مباراة يترقبها الجميع، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجه النادي الأهلي، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية، من أجل المشاركة في الاجتماع الخاص، المقرر له يوم الجمعة المقبل، في مقر النادي بالجزيرة.

أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الهولندي آرت لانجلر، ليتولى رسميا منصب المدير الفني لقطاع الناشئين.