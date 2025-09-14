المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مفاضلة في قلب الدفاع.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي بالدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:54 ص 14/09/2025
الأهلي

الأهلي

استقر عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنبي، في مسابقة الدوري المصري.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، بعد رحيل خوسيه ريبيرو.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يقع إنبي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

سبب استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام إنبي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

هناك حالة من القلق لدى عماد النحاس بسبب مركز قلب الدفاع في ظل غياب أشرف داري وياسر إبراهيم مع عدم الجاهزية الفنية الكاملة لياسين مرعي العائد من الاصابة.

ويفاضل النحاس ما بين ياسين مرعي ومصطفى العش، ليجاور أحدهما أحمد رمضان بيكهام في التشكيل الأساسي.

كيف يفكر عماد النحاس لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري؟

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان - ياسين مرعي أو مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أحمد السيد زيزو - محمد شريف.

جدول مباريات اليوم

مباراة الأهلي القادمة
