المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 0
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خسارة و3 تعادلات.. الأهلي يسعى إلى فك عقدة إنبي في آخر سنتين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:53 م 14/09/2025
الأهلي

الأهلي وإنبي

يستعد الأهلي لمواجهة إنبي، في مباراة يترقبها الجميع، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، بعد رحيل خوسيه ريبيرو.

مواجهة إنبي لن تكون سهلة بكل تأكيد، بالنظر إلى مباريات الفريقين في الفترة الأخيرة، سنعلم حجم معاناة الفريق الأحمر أمام الفريق البترولي.

ويحافظ إنبي، على سجله خاليًا من الهزائم أمام الأهلي في آخر سنتين.

انتصار غائب للأهلي

ويرجع آخر فوز للأهلي أمام إنبي، لما يقرب من سنتين (711 يومًا)، عندما التقيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 3-0.

وعقب مباراة كأس مصر، التقيا الفريقان في 3 مباريات، جميعها جاءت في الدوري المصري، بالإضافة إلى مباراة في كأس الرابطة.

وخيم التعادل على الـ 3 مباريات في الدوري المصري، بينما خسر الأهلي أمام إنبي بنتيجة 1-0 في كأس الرابطة.

والجدير بالذكر أن الأهلي جمع 5 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري؛ حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنين، وخسر أخرى.

بينما يملك إنبي 8 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر لقاء.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر عماد النحاس لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري؟

الأهلي إنبي مباراة الأهلي اليوم موعد مباراة الأهلي مباراة الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 0
ليفربول

ليفربول

50

عرضية لصالح ليفربول وصلت عند كونور برادلي لعبها لكنها اصطدمت بدفاع بيرنلي وخرجت ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg