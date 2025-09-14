يستعد الأهلي لمواجهة إنبي، في مباراة يترقبها الجميع، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، بعد رحيل خوسيه ريبيرو.

مواجهة إنبي لن تكون سهلة بكل تأكيد، بالنظر إلى مباريات الفريقين في الفترة الأخيرة، سنعلم حجم معاناة الفريق الأحمر أمام الفريق البترولي.

ويحافظ إنبي، على سجله خاليًا من الهزائم أمام الأهلي في آخر سنتين.

انتصار غائب للأهلي

ويرجع آخر فوز للأهلي أمام إنبي، لما يقرب من سنتين (711 يومًا)، عندما التقيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 3-0.

وعقب مباراة كأس مصر، التقيا الفريقان في 3 مباريات، جميعها جاءت في الدوري المصري، بالإضافة إلى مباراة في كأس الرابطة.

وخيم التعادل على الـ 3 مباريات في الدوري المصري، بينما خسر الأهلي أمام إنبي بنتيجة 1-0 في كأس الرابطة.

والجدير بالذكر أن الأهلي جمع 5 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري؛ حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنين، وخسر أخرى.

بينما يملك إنبي 8 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر لقاء.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر عماد النحاس لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري؟