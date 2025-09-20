المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"3 أخطاء مؤثرة".. الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا كليوباترا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:49 م 20/09/2025
الأهلي - الاهلي

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله تقدمه بخطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل مع حكم تقنية الفيديو الذي أدار مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وجاء في بيان الأهلي:

"أرسل النادي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بالتحقيق مع حكم تقنية الفيديو أثناء مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في بطولة الدوري، وأشار الخطاب إلى إصرار (حكم تقنية الفيديو) على عدم استدعاء حكم الساحة في ثلاثة أخطاء مؤثرة لمصلحة الأهلي، فيما كان الاستدعاء الوحيد في خطأ للفريق المنافس، وطالب النادي باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة".

مفاجآت في قوائم الأهلي لمجلس الإدارة الجديد

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 42، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 10 نقاط.

موقف مصابي الأهلي من مباراتي حرس الحدود والزمالك

الدوري المصري الاهلي سيراميكا كليوباترا الأهلي ضد سيراميكا

