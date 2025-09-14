المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

تواريخ وأعمار وحياد بين الجنسين.. فيفا يخاطب اتحاد الكرة بشروط القائمة الدولية للحكام

هادي المدني

كتب - هادي المدني

01:43 م 14/09/2025
اتحاد الكرة

صورة أرشيفية

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا إلى الاتحادات الأعضاء فيما يتعلق بالشروط المطلوبة من أجل اختيار القائمة الدولية للحكام الخاصة بالعام القدم 2026، ذلك من أجل تطبيقها.

يقوم الاتحاد الدولي بوضع قائمة من الحكام في كل عام من أجل المشاركة على المستوى الدولي، وذلك بناء على معايير يضعها للاتحادات المحلية واختبارات يجتازها كل حكم في سبيل الدخول في القائمة الدولية.

وحسب الخطاب، فإن فيفا حدد سد حكم الساحة بحيث يكون مواليد من قبل 31 ديسمبر 2000، كما أن الحكم المساعد يجب أن يكون قبل 31 ديسمبر 2002، كما وضح شرطًا إضافيًا وهو أن يكون قد أدار مباريات بأعلى فئة (الدرجة الأولى) لمدة لا تقل عن سنتين في الاتحاد المحلي.

وأتت المعايير كما يلي:

1. الشروط العمرية

يجب أن يكون الحكام المرشحون قد وُلدوا في أو قبل 31 ديسمبر 2000.

يجب أن يكون الحكام المساعدون قد وُلدوا في أو قبل 31 ديسمبر 2002.

للحكام الذين سيبلغون أكثر من 45 عامًا في العام القادم (مواليد 1981 أو قبلها)، يحتفظ الفيفا بحق مطالبتهم باجتياز اختبارات تقنية إضافية بالإضافة إلى فحوص طبية واختبارات لياقة خاصة، وفقًا لكل حالة.

2. الترتيب والتقييم

يجب ترتيب المرشحين وفقًا للتقديرات التي حصلوا عليها في إدارة المباريات على المستوى الوطني خلال الأشهر الـ 12 السابقة للترشيح.

يُرجى عدم ترتيب الأسماء أبجديًا.

3. الخبرة العملية

يجب أن يكون المرشحون قد أداروا مباريات بانتظام في أعلى مستوى من مسابقات الاتحاد المحلي، ولمدة لا تقل عن سنتين.

4. اللياقة والفحص الطبي

يجب على جميع المرشحين (باستثناء حكام الفيديو) أن يكونوا قد اجتازوا اختبار لياقة بدنية معتمد من فيفا وفحصًا طبيًا بتاريخ 1 يونيو 2025 أو بعده.

مبدأ الحياد بين الجنسين

جميع أدوار الحكام محايدة من حيث الجنس، وأي فرد مؤهل يمكن ترشيحه.

من يرغب في التعيين في مباريات الرجال يجب أن يجتاز اختبار اللياقة الخاص بمباريات الرجال، وينطبق الأمر نفسه على حكام كرة الصالة وكرة القدم الشاطئية.

عملية الاختيار

سوف تنظر لجنة الحكام في فيفا بعناية في جميع الترشيحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء قبل اتخاذ قرارها بشأن الأسماء التي ستدرج في القوائم الدولية القادمة.

اتحاد الكرة فيفا القائمة الدولية للحكام

أحدث الموضوعات



