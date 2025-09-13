المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدافع بدور مختلف.. محمد إسماعيل يلمع في ظهوره الأول مع الزمالك (أرقام)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:04 م 14/09/2025
محمد إسماعيل لاعب الزمالك

محمد إسماعيل لاعب الزمالك

قدم المدافع محمد إسماعيل، أوراق اعتماده لجماهير نادي الزمالك، في ظهوره الأول مع القلعة البيضاء، خلال مواجهة المصري البورسعيدي، مساء أمس السبت.

وشارك المدافع صاحب الـ 26 عامًا، لأول مرة مع الزمالك، منذ انضمامه لصفوف الفريق الأبيض قادمًا من زد، في لقاء المصري، لتعويض غياب محمود حمدي الونش الموقوف.

"البناء من الخلف".. إسماعيل يقود هجمات الزمالك

ولعب إسماعيل دورًا مختلفًا، بمساهمته الفعالة في بناء اللعب، والخروج بالكرة، سواء بالتمريرات الطويلة خلف المدافعين، التي كاد أن يسجل منها عدي الدباغ هدفًا.

مشكلة الصراعات وإجادة التمريرات.. ماذا قدم محمد إسماعيل صفقة الزمالك الجديدة؟ (أرقام)

وتحدث يانيك فيريرا مدرب الزمالك عقب اللقاء، عن أنه ليس من المنطقي أن يقوم بتغيير خط الدفاع بعد الخروج بشباك نظيفة، لكن لا أحد يعلم ما سيحدث مستقبلًا.

ويبدو أنه حال نجح المدافع الجديد للزمالك في إثبات نفسه، خلال المواجهتين المقبلتين ضد الإسماعيلي والجونة، فقد يثبت أقدامه في تشكيل الزمالك، حتى مع عودة المدافع المخضرم محمود حمدي الونش.

أرقام محمد إسماعيل مدافع الزمالك في مواجهة المصري

وتشير أرقام محمد إسماعيل وفقًا لموقع سوفا سكور، إلى تفوقه في الصراعات الثنائية، التي فاز فيها بـ 3 من أصل 4، كما فاز بصراع هوائي من 2، وخسر الاستحواذ 9 مرات.

مراوغ ماهر يصعب إيقافه.. خوان بيزيرا ساحر جديد في الزمالك (أرقام)

ولمس إسماعيل الكرة 50 مرة، وقام بـ 39 تمريرة بينها 35 صحيحة، بنسبة دقة وصلت إلى 90%، كما أرسل 6 تمريرات طويلة بينها 3 صحيحة.

وشتت مدافع الزمالك الكرة في 3 مناسبات، وارتكب مخالفة وحيدة، كما نجح في القيام بمراوغة صحيحة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك مباراة الزمالك والمصري محمد إسماعيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg