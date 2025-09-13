قدم المدافع محمد إسماعيل، أوراق اعتماده لجماهير نادي الزمالك، في ظهوره الأول مع القلعة البيضاء، خلال مواجهة المصري البورسعيدي، مساء أمس السبت.

وشارك المدافع صاحب الـ 26 عامًا، لأول مرة مع الزمالك، منذ انضمامه لصفوف الفريق الأبيض قادمًا من زد، في لقاء المصري، لتعويض غياب محمود حمدي الونش الموقوف.

"البناء من الخلف".. إسماعيل يقود هجمات الزمالك

ولعب إسماعيل دورًا مختلفًا، بمساهمته الفعالة في بناء اللعب، والخروج بالكرة، سواء بالتمريرات الطويلة خلف المدافعين، التي كاد أن يسجل منها عدي الدباغ هدفًا.

وتحدث يانيك فيريرا مدرب الزمالك عقب اللقاء، عن أنه ليس من المنطقي أن يقوم بتغيير خط الدفاع بعد الخروج بشباك نظيفة، لكن لا أحد يعلم ما سيحدث مستقبلًا.

ويبدو أنه حال نجح المدافع الجديد للزمالك في إثبات نفسه، خلال المواجهتين المقبلتين ضد الإسماعيلي والجونة، فقد يثبت أقدامه في تشكيل الزمالك، حتى مع عودة المدافع المخضرم محمود حمدي الونش.

أرقام محمد إسماعيل مدافع الزمالك في مواجهة المصري

وتشير أرقام محمد إسماعيل وفقًا لموقع سوفا سكور، إلى تفوقه في الصراعات الثنائية، التي فاز فيها بـ 3 من أصل 4، كما فاز بصراع هوائي من 2، وخسر الاستحواذ 9 مرات.

ولمس إسماعيل الكرة 50 مرة، وقام بـ 39 تمريرة بينها 35 صحيحة، بنسبة دقة وصلت إلى 90%، كما أرسل 6 تمريرات طويلة بينها 3 صحيحة.

وشتت مدافع الزمالك الكرة في 3 مناسبات، وارتكب مخالفة وحيدة، كما نجح في القيام بمراوغة صحيحة.