استمرت عقدة نادي إنبي ضد الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما انتهت مباراة اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الأهلي تعادل مع إنبي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ليخسر النادي الأهلي نقطتين جديدتين في حملة دفاعه عن لقب الدوري في نسخته الحالية 2025-26، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 2-0.

عقدة إنبي مستمر

وبهذه النتيجة تستمر عقدة نادي إنبي على الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يعود أخر فوز حققه الفريق الأحمر ليوم 23 مايو 2023، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 29 للدوري 2022-23، وقتها انتصر الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.

ومنذ هذه المباراة جاءت نتائج الأهلي مع إنبي كالتالي:

1- يوم 4 أكتوبر 2023.. فوز الأهلي بنتيجة 3-0 في نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-23.

2- يوم 8 أبريل 2024.. التعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الـ16 للدوري 2023-24.

3- يوم 14 أغسطس 2024.. التعادل بنتيجة 1-1 في الجولة الـ33 لبطولة الدوري 2023-24.

4- يوم 30 ديسمبر 2024.. التعادل دون أهداف في الجولة السابعة للدوري 2024-25.

5- يوم 20 مارس 2025.. فوز إنبي بنتيجة 1-0 في كأس الرابطة 2024-25.

6- يوم 14 سبتمبر 2025.. التعادل بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة للدوري 2025-26.