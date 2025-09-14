المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية إصابته.. والحكم لم يحتسب ركلة جزاء للأهلي

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

11:08 م 14/09/2025
النحاس

عماد النحاس - القائم بأعمال المدير الفني للأهلي

لم يجازف عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، بأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر، خلال مشاركته في مباراة إنبي ببطولة الدوري.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات النحاس

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أعرف كيف أبدأ في مثل هذه المواقف، نحن نقدر أهمية المرحلة الحالية".

وأضاف المدير الفني المؤقت: "لعبنا الشوط الأول بشكل جيد أمام إنبي، وكنا نلعب للفوز".

أما عن احتساب ركلة جزاء على الأهلي.. قال النحاس: "كانت لنا نفس اللعبة التي سقط فيها تريزيجيه داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسبها (المفروض اللي حسب دي يحسب دي)".

وواصل: "شعرنا بالتوتر بعد نهاية المباراة، ولم نستفد بالتغييرات التي أُجريت اليوم كما ظهر على مستوانا التسرع وفقدنا التركيز".

وأنهى النحاس حديثه عن سبب مشاركة زيزو رغم شعوره ببعض الآلام قبل بداية المباراة.. قائلًا: "لم أجازف به هو يتحمل مسؤولية الإصابة، حيث قال: (أنا جاهز للمشاركة وسليم بنسبة 100%)، رغم أننا جهزنا طاهر للمشاركة بدلا منه".

وسبق وأكد مراسل يلا كورة، أن زيزو اشتكى من آلام عضلية قبل انطلاق مباراة إنبي في الدوري ورغم ذلك شارك بعدها في المباراة بشكل أساسي. (للتفاصيل اضغط هنا)

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري زيزو النحاس

