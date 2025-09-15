واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائجه السلبية، بعدما تعادل أمام نظيره فريق إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة الدوري، التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

المعاناة مستمرة.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في أول اختبار للنحاس (فيديو)

الانطلاقة الأسوأ

النقطة التي حصدها الأهلي من التعادل مع إنبي، رفعت رصيده إلى 6 نقاط، بعد 5 مباريات فقط في الدوري المصري الممتاز، ليقدم واحدة من أسوأ انطلاقاتها في السنوات الأخيرة، والتي قد تكون الأسوأ على الإطلاق.

وبالعودة إلى معدل النقاط الذي حصده الأهلي بعد خوض 6 جولات من مسابقة الدوري الممتاز، حتى فترة التسعينيات، اتضع أن حصد 6 نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة "فقد 9 نقاط"، هو ثالث أسوأ انطلاقة، بعدما حدث في موسمي 12-13 و14-15.

حيث إن الأهلي في موسم 14-15، حصد 6 نقاط فقط لكن من أصل 18 ممكنة، بفقده 12 نقطة، بينما في موسم 12-13، حصل الفريق على 9 نقاط، وضيع مثلهم.

وعادل الأهلي ثاني أسوأ انطلاقة في الدوري الممتاز، التي حدثت في موسم 12-13، بفقده 9 نقاط ممكنة حتى الآن منذ بداية الموسم الحالي.

ويبحث الأهلي تصحيح المسار في الموسم الحالي من الدوري المصري، خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، لحساب منافسات الجولة السابعة.