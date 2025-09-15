المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

2 1
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

4 3
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حل أي معوقات للأعضاء.. الأهلي يعلن تشكيل غرفة عمليات في اجتماع الجمعية العمومية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:33 م 15/09/2025
شعار الأهلي

شعار النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادي بالجزيرة لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية.

وأشار النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن غرفة العمليات تضم ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة بالنادي؛ لمتابعة كافة الترتيبات أولاً بأول، بدءًا من دخول الأعضاء إلى مقر النادي وحتى انتهاء عملية التصويت.

وأوضح أن دور غرفة العمليات رصد أي معوقات قد تواجه الأعضاء والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان راحتهم وسهولة مشاركتهم في عملية التصويت.

ووجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص يوم الجمعة المقبل؛ للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

الخطيب يعلن عدم ترشحه للانتخابات

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، الجمعة الماضي، عزمه عدم الترشح في انتخابات النادي المقبلة، وابتعاده خلال الفترة الحالية عن مزاولة الأعمال لبدء برنامجه العلاجي.

واختص الخطيب في بيان، أعضاء الجمعية العمومية، قائلًأ: "أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا".

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي.. التفاصيل من هنا

ورد مجلس الأهلي في بيان رسمي رفضه قرار الخطيب بالابتعاد عن النادي.. طالع التفاصيل من هنا

الأهلي الجمعية العمومية لائحة النظام الأساسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
ناساف كارشي

ناساف كارشي

50

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ناساف على أهلي جدة بنتيجة 2-0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg