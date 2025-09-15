أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادي بالجزيرة لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية.

وأشار النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن غرفة العمليات تضم ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة بالنادي؛ لمتابعة كافة الترتيبات أولاً بأول، بدءًا من دخول الأعضاء إلى مقر النادي وحتى انتهاء عملية التصويت.

وأوضح أن دور غرفة العمليات رصد أي معوقات قد تواجه الأعضاء والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان راحتهم وسهولة مشاركتهم في عملية التصويت.

ووجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص يوم الجمعة المقبل؛ للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

الخطيب يعلن عدم ترشحه للانتخابات

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، الجمعة الماضي، عزمه عدم الترشح في انتخابات النادي المقبلة، وابتعاده خلال الفترة الحالية عن مزاولة الأعمال لبدء برنامجه العلاجي.

واختص الخطيب في بيان، أعضاء الجمعية العمومية، قائلًأ: "أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا".

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي.. التفاصيل من هنا

ورد مجلس الأهلي في بيان رسمي رفضه قرار الخطيب بالابتعاد عن النادي.. طالع التفاصيل من هنا