المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

2 1
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

4 3
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. الأهلي يوفر نظامًا إلكترونيًّا للأعضاء لتسهيل المشاركة في التصويت على اللائحة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:02 م 15/09/2025
شعار الأهلي

شعار النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، عن توفير نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الجمعة المقبل.

ووجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص يوم الجمعة المقبل؛ للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه سيكون هناك نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان، وذلك انطلاقًا من حرص الإدارة على توفير أقصى درجة من التنظيم والدقة في إجراءات الجمعية العمومية، المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل بمقر الجزيرة.

وأوضح الأهلي أن هذا النظام يهدف إلى ضمان سرعة إنجاز خطوات التسجيل والتصويت، وتفادي أي ازدحام أو تأخير، بما يسهل على الأعضاء المشاركة في العملية بأريحية كاملة.

ويأتي ذلك ضمن حزمة من الخدمات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها النادي في هذا اليوم، والتي تشمل تخصيص مسارات سريعة للدخول والخروج، وتوفير مناطق انتظار عائلية وخدمات ترفيهية للأطفال، فضلاً عن ترتيبات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس حرص إدارة النادي علي توفير تجربة منظمة ومتكاملة لأعضائه خلال الجمعية العمومية.

الأهلي الجمعية العمومية نظام إلكتروني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
ناساف كارشي

ناساف كارشي

50

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ناساف على أهلي جدة بنتيجة 2-0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg