أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، عن توفير نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الجمعة المقبل.

ووجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص يوم الجمعة المقبل؛ للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه سيكون هناك نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان، وذلك انطلاقًا من حرص الإدارة على توفير أقصى درجة من التنظيم والدقة في إجراءات الجمعية العمومية، المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل بمقر الجزيرة.

وأوضح الأهلي أن هذا النظام يهدف إلى ضمان سرعة إنجاز خطوات التسجيل والتصويت، وتفادي أي ازدحام أو تأخير، بما يسهل على الأعضاء المشاركة في العملية بأريحية كاملة.

ويأتي ذلك ضمن حزمة من الخدمات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها النادي في هذا اليوم، والتي تشمل تخصيص مسارات سريعة للدخول والخروج، وتوفير مناطق انتظار عائلية وخدمات ترفيهية للأطفال، فضلاً عن ترتيبات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس حرص إدارة النادي علي توفير تجربة منظمة ومتكاملة لأعضائه خلال الجمعية العمومية.