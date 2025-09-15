بعد حجزه في المستشفى.. ما مرض إمام عاشور؟

تعرض إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لوعكة صحية، أمس الاثنين، نُقِل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

ما مرض إمام عاشور؟

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن وجود اشتباه في إصابة إمام عاشور بنزلة معوية.

وأضاف جاب الله في منشور على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع "فيس بوك"، أن إمام عانى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن إمام سيظل محجوزًا في المستشفى لمدة 3 أيام تحت الملاحظة، مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل له، للتعرف على أسباب آلام البطن التي يعاني منها.

ما هي النزلة المعوية؟

عبارة عن تهيج يحدث للمعدة الأمعاء، نتيجة لاستجابة الجهاز المناعي لعدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية أو طفيلية تسللت إلى الجسم، وفقًا لموقع "WebMD".

ما هي أعراض النزلة المعوية؟

تسبب النزلة المعوية أعراضًا مزعجة بشكل مفاجئ، تتمثل في:

-العثيان.

-القيء.

-تقلصات المعدة.

-الإسهال.

وفي وقت لاحق من الإصابة بالنزلة المعوية، قد يعاني المريض من:

-ألم البطن.

-فقدان الشهية.

-القشعريرة.

-التعب.

-آلام الجسم.

-الحمى.

ويرجى العلم أن الإسهال والقيء الناتجين عن النزلة المعوية قد يتسببان في ظهور أعراض الجفاف على المريض، أبرزها:

-جفاف الجلد.

-جفاف الفم.

-الدوخة.

-العطش الشديد.

كم من الوقت تستمر النزلة المعوية؟

تختلف مدة استمرار النزلة المعوية من مريض لآخر بناءً على نوع الالتهاب الذي ألحقتها العدوى بالمعدة والأمعاء، كما هو موضح فيما يلي:

-التهاب المعدة والأمعاء الحاد: يستمر حوالي أسبوعين.

-التهاب المعدة والأمعاء المزمن: يستمر لمدة تتراوح بين 14 إلى 30 يومًا أو أكثر.

ما هي أسباب النزلة المعوية؟

هناك فيروسان يعتبران السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالنزلة المعوية، هما "نوروفيروس وروتافيروس".

وعادةً ما ينتقل هذان الفيروسان للإنسان عن طريق:

-الاختلاط بالمرضى.

-التشارك في أدوات المائدة.

-تناول الطعام أو الشراب الملوث بالعدوى.

-لمس الأسطح الملوثة بالعدوى ثم تقريب اليد من الفم.

وغالبًا ما تظهر أعراض انتقال أحد الفيروسين للجسم بعد 12 - 48 ساعة، وتستمر من يوم إلى 3 أيام، ويظل المريض معديًا لمدة تصل إلى أسبوعين بعد التحسن.

والجدير بالذكر أن النزلة المعوية قد تكون ناتجة عن فيروس آخر يعرف باسم "الروتا"، رغم اكتشافه عند البالغين، لكنه أكثر انتشارًا بين الأطفال.

وتظهر أعراض النزلة المعوية الناجمة عن فيروس الروتا بعد 24 - 72 ساعة، ويظل الشخص مريضًَا لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام، ويكون معديًا لبضعة أيام بعد التحسن.

علاوة على ذلك، قد تكون النزلة المعوية ناتجة عن فيروس الفلكي، ولكن قلما يصاب به البالغون، لسهولة تصدي مناعتهم له بسهولة.

والجدير بالذكر أن النزلة المعوية قد تحدث الإصابة بها للأسباب التالية أيضًا:

-البكتيريا الإشريكية القولونية.

-بكتيريا السالمونيلا.

-بكتيريا الكامبيلوباكتر.

-بكتيريا الشيغيلا.

-بعض الطفيليات الموجودة في أحواض السباحة الملوثة، مثل الجيارديا والكريبتوسبوريديوم.

كيف يمكن علاج النزلة المعوية؟

تُشفى النزلة المعوية من تلقاء نفسها في غضون بضعة أيام. ولكن قد يحتاج بعض المرضى إلى أدوية، مثل المضادات الحيوية المخصصة للقضاء على العدوى البكتيرية.

وقد يصف الطبيب الأدوية المضادة للقيء والإسهال لبعض المرضى، للتخفيف من حدة الأعراض.

وينبغي على المريض خلال فترة العلاج الاهتمام بترطيب جسده عن طريق:

-شرب الماء.

-تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالإلكتروليتات، مثل الشوربة والبسكويت المملح والعصائر الطبيعية.

