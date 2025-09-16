كشف النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، عن الترتيبات الخاصة بالأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأصدر النادي الأهلي بيانا عبر حساباته الرسمية بعنوان: "كل ما تريد معرفته عن اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل"، وجاء نص البيان كالتالي:

1- التصويت يبدأ من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً.

2- كشوف بأسماء الأعضاء في أماكن بارزة للتعرف على رقم اللجنة.

3- نقاط استعلام إضافية، للتعرف على رقم اللجنة.

4- مد العمل بإدارة الاشتراكات للسابعة مساء بجميع الفروع.

5- مرافقين لتوجيه الأعضاء إلى مقر اللجان.

6- عملية التصويت تستغرق 5 دقائق تقريبًا، ولا يلزم العضو البقاء لنهاية الاجتماع.

7- إشراف قضائي كامل على عملية التصويت وفرز الأصوات.

8- توفير جراجات الأوبرا والمعلمين والمحافظة بالمجان لخدمة الأعضاء.

9- توزيع كتيب يتضمن تعديلات لائحة النادي بكافة الأفرع.

10- أوتوبيسات بالمجان، لنقل الأعضاء من مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة لمقر الجزيرة.

11- عربات جولف أمام البوابات لنقل الأعضاء إلى مقر اللجان.

12- توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

13- المنافذ تعمل بكامل طاقتها لخدمة الأعضاء على مدار اليوم.

14- توفير أماكن جلوس جديدة وخدمات ترفيهية لصغار السن.

15- توفير سيارة إسعاف وخدمات طبية على مدار اليوم.

16- غرفة عمليات ومتابعة مستمرة لحل أي معوقات تواجه الأعضاء.

الخطيب يعلن عدم ترشحه للانتخابات

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، الجمعة الماضي، عزمه عدم الترشح في انتخابات النادي المقبلة، وابتعاده خلال الفترة الحالية عن مزاولة الأعمال لبدء برنامجه العلاجي.

واختص الخطيب في بيان، أعضاء الجمعية العمومية، قائلًأ: "أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا".

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي.. التفاصيل من هنا

ورد مجلس الأهلي في بيان رسمي رفضه قرار الخطيب بالابتعاد عن النادي.. طالع التفاصيل من هنا