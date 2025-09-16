المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد تعثر المفاوضات مع فيشر.. سويسريان ضمن 5 وجوه "جديدة" متاحة أمام الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:38 م 16/09/2025
مدربو الأهلي

3 مدربين متاحين للأهلي

لا شك أن ما يشغل النادي الأهلي حاليًا هو تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد التعادل الإيجابي (1-1) مع إنبي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأمر الآخر الذي يثير اهتمام إدارة القلعة الحمراء هو التعاقد مع مدير فني جديد، عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو إثر الهزيمة أمام بيراميدز (0-2) في الجولة الخامسة من الدوري.

وارتبط اسم الأهلي بالسويسري أورس فيشر، مدرب يونيون برلين السابق، الذي لا يقود أي فريق منذ رحيله عن النادي الألماني في 2023، بعد مسيرة استمرت 5 سنوات.

وتدرس إدارة الأهلي عدة سير ذاتية لاختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

5 وجوه جديدة مطروحة أمام الأهلي

ومن أبرز الأسماء المتاحة حاليًا:

1- السويسري جيراردو سيواني

2- السويسري لوسيان فافر

3- البرتغالي روي فيتوريا

4- البرازيلي كوكا

5- الروماني دان بيتريسكو

- جيراردو سيواني (46 عامًا)

قاد باير ليفركوزن الألماني (يوليو 2021 - أكتوبر 2022)، ثم تولى تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ (يونيو 2023 - سبتمبر 2025).

تُوج بالدوري السويسري 3 مرات متتالية مع يانج بويز، إضافة إلى كأس سويسرا موسم 2019-20.

- لوسيان فافر (67 عامًا)

درب عدة أندية أوروبية، أبرزها نيس الفرنسي، بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ. بدأ مسيرته التدريبية عام 1991.

إنجازاته: 7 ألقاب، منها كأس السوبر الألماني مع دورتموند (2019-20)، لقب أفضل مدرب في البوندسليغا مرتين (2012 و2015)، كأس سويسرا مرتين، والدوري السويسري مرتين مع زيورخ.

- روي فيتوريا (55 عامًا)

المدير الفني السابق لمنتخب مصر (2022 – 2024)، وقاد أيضًا النصر السعودي، بنفيكا البرتغالي، وباناثينايكوس اليوناني (آخر محطاته حتى سبتمبر 2025).

إنجازاته: 8 بطولات، منها الدوري البرتغالي مرتين مع بنفيكا، الدوري السعودي مع النصر (2018-19)، وكأس البرتغال مرتين.

- كوكا (62 عامًا)

مدرب برازيلي رحل مؤخرًا عن أتلتيكو مينيرو (أغسطس 2025)، وسبق له تدريب أندية كبرى مثل ساو باولو وفلامنجو وسانتوس وبالميراس.

إنجازاته: 12 بطولة، أبرزها الدوري البرازيلي مرتين، كأس ليبرتادوريس مع مينيرو (2013)، والدوري الصيني مع شاندونغ تايشان.

- دان بيتريسكو (57 عامًا)

المدرب الروماني الذي رحل عن كلوج مؤخرًا، وسبق له قيادة العربي القطري والنصر الإماراتي.

إنجازاته: 9 بطولات، بينها الدوري الروماني 5 مرات، كأس رومانيا، وكأس الصين مع جيانغسو سونينغ (2015).

