يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره الزمالك، لحساب منافسات الجولة السابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء يوم الخميس المقبل.

محاضرة فنية

اجتمع يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، بالفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وألقى البلجيكي محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين، وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة وبذل أقصى جهد للحفاظ على صدارة الدوري.

وحرص يانيك فيريرا على شرح بعض الأمور الفنية في مباراة المصري الأخيرة للاعبين، وتطرق للحديث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات ومنح بعض عناصر الفريق مجموعة من التعليمات الخاصة.

تدريبات بدنية

خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية اليوم الثلاثاء، وذلك تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، وتضمنت مجموعة من التمارين المتنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا، على متابعة الفقرة من أجل الاطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا للمباريات المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية خاصة، ركز خلالها المدرب البلجيكي على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وحرص الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون مناورة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.