بعد إصابة إمام عاشور به.. كل ما تريد معرفته عن فيروس A

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:07 م 16/09/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب الأهلي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة إمام عاشور بفيروس A.

وأكد جاب الله في منشور على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع "فيس بوك"، أن إمام عاشور حالته مستقرة، وسيخضع خلال أيام لبرنامج علاجي خاص.

وأشار إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني، للاطمئنان على سلامتهم مضيفًا أن نتائج التحليل جاءت سلبية.

اقرأ أيضًا: في 8 خطوات.. استشاري كبد يقدم نصائح لعلاج فيروس A

ما هي طرق انتقال فيروس A؟

بحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، يتسلل فيروس A داخل جسم الإنسان عند الاختلاط بالمرضى أو تناول الطعام أو الشراب الملوث بالعدوى.

احسب مؤشر كتلة جسمك لمعرفة ما إذا كان وزنك مثالياً

كيف يمكن اكتشاف الإصابة بفيروس A؟

يمكن اكتشاف الإصابة بفيروس A عن طريق بعض الأعراض، مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة واصفرار الجلد وبياض العين والحمى والتعب.

قد يهمك: متوفرة في مصر.. 3 لقاحات تساعد على الوقاية من فيروس A

كم من الوقت يستمر فيروس A؟

تختلف مدة استمرار فيروس A من مريض لآخر حسب قدرة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى، ولكن عادةً ما تستمر أعراضه لمدة أقل من شهرين.

كيف يمكن علاج فيروس A؟

الخلود للراحة على رأس الإرشادات الواجب اتباعها للتعافي من فيروس A، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية، لتعزيز قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى.

علاوة على ذلك، يحتاج مريض فيروس A إلى تناول كمية كافية من الماء، لأنه عرضة للإصابة بالجفاف، بسبب السوائل التي يفقدها جسده نتيجة للإسهال والقيء.

قد يهمك أيضًا: ماذا يأكل مريض التهاب الكبد الوبائي؟

ماذا تفعل للوقاية من فيروس A؟

للوقاية من فيروس A، لا بد من الحصول على التطعيم المضادة لالتهاب الكبد الوبائي أ، مع الاهتمام بغسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون، خاصةً:

-بعد استخدام المرحاض.

-بعد الاختلاط بالمرضى.

-قبل تحضير الطعام.

-قبل تناول الطعام.

لحساب السعرات الحرارية المناسبة لك اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الدوري المصري إمام عاشور فيروس A

