يواصل فريق الأهلي استعداداته بقيادة المدرب عماد النحاس، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية أمام إنبي بنتيجة 1-1، في أول ظهور للمدرب عماد النحاس، الذي تولى المسؤولية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، بعد الخسارة من بيراميدز.

ويواصل "المارد الأحمر" سلسلة نتائجه المتراجعة هذا الموسم، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة أمام فاركو بالجولة الثانية، والتي انتهت بنتيجة 4-1، بينما تعادل في ثلاث مباريات.

عودة ثنائي

أصبح الثنائي ياسين مرعي وياسر إبراهيم جاهزين للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما من الإصابة، حيث كان مرعي يعاني من شد في العضلة الخلفية، فيما تعرض ياسر لإصابة في عضلات الفخذ الداخلية.

غياب سداسي

تشهد مواجهة سيراميكا كليوباترا غياب ستة لاعبين عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، وهم:

أحمد سيد "زيزو"

إمام عاشور

كريم فؤاد

محمد شكري

أشرف داري

أحمد عبد القادر

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا مع فريق حرس الحدود، ثم يخوض لقاء القمة أمام الزمالك يوم 29 من سبتمبر الجاري.

