المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جاهزية ثنائي وغياب سداسي.. موقف مصابي الأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

04:24 م 17/09/2025
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg

يواصل فريق الأهلي استعداداته بقيادة المدرب عماد النحاس، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية أمام إنبي بنتيجة 1-1، في أول ظهور للمدرب عماد النحاس، الذي تولى المسؤولية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، بعد الخسارة من بيراميدز.

ويواصل "المارد الأحمر" سلسلة نتائجه المتراجعة هذا الموسم، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة أمام فاركو بالجولة الثانية، والتي انتهت بنتيجة 4-1، بينما تعادل في ثلاث مباريات.

عودة ثنائي

أصبح الثنائي ياسين مرعي وياسر إبراهيم جاهزين للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما من الإصابة، حيث كان مرعي يعاني من شد في العضلة الخلفية، فيما تعرض ياسر لإصابة في عضلات الفخذ الداخلية.

غياب سداسي

تشهد مواجهة سيراميكا كليوباترا غياب ستة لاعبين عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، وهم:

أحمد سيد "زيزو"

إمام عاشور

كريم فؤاد

محمد شكري

أشرف داري

أحمد عبد القادر

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا مع فريق حرس الحدود، ثم يخوض لقاء القمة أمام الزمالك يوم 29 من سبتمبر الجاري.

لمعرفة موقف مصابي الأهلي في لقاء سيراميكا كليوباترا.. اضغط هنا

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري زيزو أشرف داري سيراميكا كليوباترا إمام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg