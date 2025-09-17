المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دغموم أمام جريندو.. تشكيل مباراة المصري وغزل المحلة في الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:15 م 17/09/2025
المصري

المصري

أعلن الثنائي نبيل الكوكي المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي وعلاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة، تشكيل فريقهم للمواجهة التي تجمع بين الفريقين.

ويلتقي المصري مع نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

بينما يقع غزل المحلة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، جمعها من انتصار وحيد و5 تعادلات.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط الدفاعي: محمد مخلوف وبونور موجيشا.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، منذر طمين.

المهاجم: صلاح محسن.

البدلاء: محمود حمدي، كريم العراقي، أحمد منصور، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير، كريم بامبو، حسين فيصل.

تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، يحيى زكريا، عموري.

خط الوسط: معاذ عبد السلام، موري توريه، محمود نبيل.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو، جريندو.

البدلاء: أحمد النفراوي، محمد عبد الغني، أحمد عتمان، أحمد جمال، محمود مجدي، محمود صلاح، رحيم شوماري، ميهوب، عاطف الحكيم.

المصري غزل المحلة الدوري المصري

