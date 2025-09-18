أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الرسمي لمواجهة الإسماعيلي والمقرر إقامتها، اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في تمام الخامسة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويدخل فيريرا مواجهة الإسماعيلي معتمدًا على قوته الضاربة، حيث لم يقم بأي تغييرات عن لقاء المصري البورسعيدي الماضي.

ويعتمد الزمالك على الثلاثي الهجومي أمام الدراويش (خوان بيزيرا وعدي الدباغ وآدم كايد).

وجاء تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - آدم كايد

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك: "محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف فريق المصري المتصدر برصيد 14 نقطة.

في المقابل، يأتي فريق الإسماعيلي في المركز التاسع عشر برصيد أربع نقاط من ست مباريات.

