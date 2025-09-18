يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية لما قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي التي تقام ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

قراءة فنية قبل مباراة الإسماعيلي والزمالك

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - آدم كايد

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.