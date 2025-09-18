المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. قراءة فنية لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:47 م 18/09/2025
الزمالك والإسماعيلي

الزمالك والإسماعيلي - صورة أرشيفية

يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية لما قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي التي تقام ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

قراءة فنية قبل مباراة الإسماعيلي والزمالك

يقدم "يلا كورة" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تحليلًا مفصلًا لتشكيل الفريقين وموقفهما في جدول الدوري.

تابعونا عبر بث مباشر يلا كورة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك عبر الفيديو التالي:

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - آدم كايد

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

إعلان

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

إعلان

