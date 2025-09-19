المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاعب حر وفسخ العقد بالتراضي.. كيف استند الأهلي على قانونية قيد حمزة علاء؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:46 م 18/09/2025
حمزة علاء حارس مرمى الأهلي

حمزة علاء - حارس الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، التعاقد مع حمزة علاء، حارس الفريق الأحمر السابق وذلك بعدما فسخ تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي.

وكان مشوار حمزة علاء مع الاحتراف لم يكتمل بعدما رحل عن الأهلي إثر نهاية عقده، ومن ثم انتقل إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي ولكن بعد انتقاله بأيام قليلة فسخ عقده بسبب صعوبة الحصول على تصريح العمل.

للتعرف على تفاصيل فسخ عقد حمزة علاء مع النادي البرتغالي اضغط هنا

وضم بورتيمونينسي، الحارس حمزة علاء في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الأهلي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في ظل رغبة النادي البرتغالي للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.

حمزة علاء بدأ مع النادي الأهلي ولم يخرج منه إلا في 29 مايو الماضي، رفقة الثنائي أكرم توفيق ورامي ربيعة، قبل أن ينتقل الحارس الشاب إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي في رحلة لم تستمر كثيرًا.

شارك الحارس صاحب الـ24 عاما مع الأهلي في مباراتين فقط، وخرج وقتها بشباك نظيفة مرة واحدة.

كيف تعاقد الأهلي مع حمزة علاء رغم توقيعه لناد أخر؟

ولكن السؤال الأهم حاليًا كيف استند الأهلي على قانونية قيد لاعبه الجديد حمزة علاء بالرغم من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى أنه وقع في نفس الموسم مع نادي أخر وهو البرتغالي بورتيمونينسي.

وتنص لائحة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على التالي:

يجوز تسجيل اللاعب كحد أقصى مع ثلاثة أندية خلال موسم واحد، وخلال هذه الفترة، لا يحق له المشاركة في المباريات الرسمية إلا مع ناديين فقط.

واستثناءً من هذه القاعدة، يمكن للاعب ينتقل بين ناديين تابعين لاتحادات ذات مواسم متداخلة (مثلاً: بداية الموسم في الصيف/ الخريف مقابل بداية الموسم في الشتاء / الربيع) أن يكون مؤهلاً للعب مباريات رسمية مع نادٍ ثالث خلال الموسم نفسه، بشرط أن يلتزم التزامًا كاملًا بعقوده السابقة مع الأندية التي لعب لها، وأن تُراعى القواعد الخاصة بالتسجيل (المادة 6) وبالحد الأدنى لمدة العقد (المادة 18 الفقرة 2).

ولا تُطبق هذه القيود إذا كان تسجيل اللاعب بناءً على الاستثناء المنصوص عليه في المادة 6 الفقرة 3.

كما يمكن للوائح المسابقات مثل كأس العالم للأندية أن تضع استثناءات إضافية.

في جميع الأحوال، يجب مراعاة نزاهة المنافسة الرياضية، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز للاعب المشاركة في مباريات رسمية مع أكثر من ناديين في نفس البطولة الوطنية أو الكأس خلال الموسم نفسه، مع الالتزام باللوائح الخاصة لكل اتحاد عضو.

عودة علاء

وتنطبق هذه الحالة على حمزة علاء نفسه الذي انتقل إلى النادي البرتغالي ولكن لم يشارك في أي مباراة رسمية بسبب صعوبة الحصول على تصريح عمل في البرتغال.

وبالتالي فإن قيد حمزة علاء مع النادي الأهلي سيكون صحيحًا وقيده أيضًا كلاعب حر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي فيفا حمزة علاء بورتيمونينسي

