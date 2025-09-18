المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إصابة عمر جابر.. تغيير اضطراري للزمالك أمام الإسماعيلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:22 م 18/09/2025
عمر جابر لاعب الزمالك

عمر جابر - لاعب الزمالك

خرج عمر جابر، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، من مباراة فريقه ضد الإسماعيلي مصابًا.

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض عمر جابر لإصابة خلال الدقيقة 44 بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي الإسماعيلي إبراهيم النجعاوي، ولم يستطع استكمال المباراة ليتم استبداله ونزول صلاح مصدق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف فريق المصري المتصدر برصيد 14 نقطة.

في المقابل، يأتي فريق الإسماعيلي في المركز التاسع عشر برصيد أربع نقاط من ست مباريات.

ولعب عمر جابر قبل هذه المواجهة، في 6 مباريات بواقع 540 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد.

الزمالك بدأ الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الثانية، ومن ثم عاد الفريق الأبيض لطريق الانتصارات بعدما فاز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، وواصل انتصاراته أمام فاركو بنتيجة 1-0، ثم خسر لأول مرة هذا الموسم على يد وادي دجلة بنتيجة 2-1، أما في الجولة الماضية انتصر على المصري منافسه على صدارة الترتيب بنتيجة 3-0.

أما الإسماعيلي ففي حالة لا يحسد عليها نهائيًا بعدما بدأ الدوري بالتعادل السلبي ضد بتروجيت، ثم الخسارة من بيراميدز بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وبعدها الخسارة من الاتحاد بنتيجة 1-0، والفوز الأول على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، ثم الهزيمة من غزل المحلة بنتيجة 3-0 والخسارة من زد بنتيجة 1-0 في الجولة الماضية.

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري عمر جابر

