المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل بيراميدز أمام زد.. مروان حمدي يقود الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:06 م 18/09/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نادي زد في إطار بطولة الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زد في الثامنة من مساء الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام زد.. إيفرتون أساسيًا وماييلي بديلًا

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كلا من: 

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

ويدخل بيراميدز لقاء اليوم، وهو يحتل المركز التاسع، برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة.

وفي المقابل يحتل نادي زد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في مواجهة واحدة.

مباراة بيراميدز القادمة
بيراميدز زد مروان حمدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
زد

زد

45

حكم المباراة احتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg