تشكيل بيراميدز أمام زد.. مروان حمدي يقود الهجوم

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نادي زد في إطار بطولة الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زد في الثامنة من مساء الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام زد.. إيفرتون أساسيًا وماييلي بديلًا

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كلا من:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

ويدخل بيراميدز لقاء اليوم، وهو يحتل المركز التاسع، برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة.

وفي المقابل يحتل نادي زد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في مواجهة واحدة.