كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

رويز: لدينا عناصر على نفس مستوى حكام "فيفا"

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:07 م 18/09/2025
رويز والحكام

رويز والحكام

اجتمع أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع بعض حكام الدوري الممتاز، لمناقشة تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.

رويز يجتمع بـ 10 حكام

وأكد رويز خلال الاجتماع الذي شهد تواجد 10 حكام، على وصول الحكام المصريين إلى مستوى متميز، كما طالب الكولومبي بضرورة تقليل الأخطاء من أجل الوصول إلى مستوى حكام القمة في فيفا.

وأشار إلى أن جميع الفرق واللاعبين يسعون للتنافس على البطولات وتحقيق الألقاب، وهو ما يتطلب دقة أكبر فى إدارة المباريات.

وطالب أوسكار الحكام ببذل مجهود مضاعف يصل إلى 200% من أجل تحقيق أحلامهم بالوصول إلى المستويات العالمية.

وشهد الاجتماع حضور وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام، وجهاد جريشة عضو اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية.

ويراجع رويز، الحالات التحكيمية عقب كل جولة في الدوري المصري، للوقوف على الأخطاء.

أوسكار رويز يجتمع بحكام الدورى المصري قبل انطلاق الجولة السادسة

الدوري المصري لجنة الحكام الحكام رويز

التعليقات

