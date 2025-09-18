كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة الثنائي عمر جابر وحسام عبد المجيد، خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بثنائية دون رد أمام الإسماعيلي، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري.. طالع التفاصيل من هنا

تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد

وبحسب بيان الزمالك، فإن عمر جابر أصيب بالتواء في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يخضع عمر جابر لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت تعرض حسام عبد المجيد مدافع الفريق لإصابة بكدمة في الساق قبل نهاية المباراة مباشرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

ويلعب الزمالك أمام الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري المصري.