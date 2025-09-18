المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الزمالك يكشف.. تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد أمام الزمالك

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:35 م 18/09/2025
عمر جابر لاعب الزمالك

عمر جابر

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة الثنائي عمر جابر وحسام عبد المجيد، خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بثنائية دون رد أمام الإسماعيلي، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري.. طالع التفاصيل من هنا

تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد

 وبحسب بيان الزمالك، فإن عمر جابر أصيب بالتواء في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يخضع عمر جابر لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت تعرض حسام عبد المجيد مدافع الفريق لإصابة بكدمة في الساق قبل نهاية المباراة مباشرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

ويلعب الزمالك أمام الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي عمر جابر حسام عبد المجيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
زد

زد

45

حكم المباراة احتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg