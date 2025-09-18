المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رحيل أحمد سامي.. 3 قرارات للاتحاد بعد الهزيمة من كهرباء الإسماعيلية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:18 ص 19/09/2025
أحمد سامي مدرب سموحة

المدرب أحمد سامي

أعلن نادي الاتحاد السكندري مساء الخميس، إنهاء التعاقد مع أحمد سامي والجهاز المعاون وذلك بعد الخسارة من كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-0، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أنه تم خصم 10% من قيمة عقود كل لاعب بعد الهزيمة من كهرباء الإسماعيلية.

الاتحاد بعد الهزيمة من كهرباء الإسماعيلية تواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط.

وجاء نص البيان كالتالي:

إنهاء تعاقد أحمد سامي وجهازه المعاون مع نادي الاتحاد السكندري بالتراضي، وإيقاف مستحقات الفريق وخصم 10% من قيمة عقود جميع اللاعبين

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادي، إنهاء التعاقد مع أحمد سامي، المدير الفني، وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب الخسارة من كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

كما قرر المجلس إيقاف مستحقات فريق الكرة وخصم 10% من قيمة عقود اللاعبين بسبب سوء النتائج.

كذلك قرر المجلس إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق.

مباراة الاتحاد السكندري القادمة
الدوري المصري الاتحاد السكندري أحمد سامي كهرباء الإسماعيلية

