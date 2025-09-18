تمكن كهرباء الإسماعيلية من اقتناص الانتصار على حساب الاتحاد السكندري، لينهي مشوار أحمد سامي من القيادة الفنية للفريق، بعد 7 جولات فقط من الدوري الممتاز.

كهرباء الإسماعيلية نجح في الفوز على الاتحاد (1-0)، في مباراة أقيمت على ستاد الإسكندرية، مساء أمس الخميس، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري.

الأول في تاريخه.. كهرباء الإسماعيلية يعود بانتصار ثمين أمام الاتحاد (فيديو)

رحيل أحمد سامي

ساعات معدودة كانت كافية لإدارة الاتحاد السكندري، التي اعتبرت مواجهة كهرباء الإسماعيلية، بمثابة الفرصة الأخيرة أمام أحمد سامي، مما جعل الخسارة تؤدي لرحيله.

رحيل أحمد سامي.. 3 قرارات للاتحاد بعد الهزيمة من كهرباء الإسماعيلية

وكانت انطلاقة الاتحاد السكندري حتى الآن تحت قيادة أحمد سامي خارج التوقعات، بعدما لم يجنِ سوى 5 نقاط، من انتصار وحيد وتعادلين، بينما خسر 4 مباريات من أصل 7.

سقط الاتحاد السكندري أمام المصري البورسعيدي (3-1) بالجولة الأولى ثم تكبد الخسارة الثانية تواليًا ضد مودرن سبورت (2-1).

ثم جاءت انتفاضة مؤقتة بانتصار ضد الإسماعيلي (1-0)، ثم تعادل ضد البنك الأهلي دون أهداف، وقبل فترة التوقف الدولي، تكبد فريق أحمد سامي هزيمة ثالثة ضد إنبي بنتيجة (3-0).

بعد نهاية توقف سبتمبر، تعادل الاتحاد مع فاركو دون أهداف، هنا أصبح الأمور مقلقة، لتصبح مواجهة كهرباء الإسماعيلية هي الفرصة الأخيرة لاستمرار أحمد سامي، وبالفعل صاحبت الخسارة، قرارات صارمة من الإدارة ورحيل الجهاز الفني.