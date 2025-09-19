استقر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تقام في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من المسابقة.

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا، تغييرين بين خط الدفاع والهجوم، من خلال عودة ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة.

كما من المتوقع أن يحل المغربي أشرف بنشرقي في الناحية الهجومية لتعويض أحمد سيد زيزو، الغائب لتعرضه لإصابة بالعضلة الضامة.

تشكيل الأهلي المتوقع

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي، محمد شريف.

ويفقد الأهلي عددًا من لاعبيه للإصابة، أبرزهم أحمد زيزو، إمام عاشور، كريم فؤاد، محمد شكري وأشرف داري، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر.