نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

استعاد ذاكرة الانتصارات.. الأهلي يسقط سيراميكا بهدف تريزيجيه في الدوري (فيديو)

استعاد النادي الأهلي ذاكرة الانتصارات، على حساب ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

قبل مواجهة الجونة.. أحمد ربيع يعود لتدريبات الزمالك

شارك أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شكوى و3 طلبات.. زد يحتج رسميا على طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

احتج نادي زد على طاقم التحكيم الذي أدار مباراته ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، مقدما 3 طلبات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.

وكيله ليلا كورة: رامون دياز تلقى استفسارات غير رسمية لتدريب الأهلي

كشف أندريه كوري وكيل أعمال الأرجنتيني رامون دياز، مدرب أولمبيا (باراجواي) السابق، حقيقة تلقيه عرضًا من النادي الأهلي.

النحاس ردًا على يلا كورة: تريزيجيه يجيد اللعب تحت ضغوط.. وإصابة بيكهام بسيطة

تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للأهلي بصورة مؤقتة، عن أكثر من نقطة تتعلق بالفريق أو الإصابات، بجانب اللاعب محمود حسن "تريزيجيه".

بحضور أكثر من 9 آلاف عضو.. "عمومية الأهلي" توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي

أعلن المستشار محمد أبو ضيف رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي عن اكتمال النصاب القانوني.

محمد يوسف ليلا كورة: لن أرد على وكيل إمام عاشور.. وأسلوبه لا يناسب الأهلي

علق محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، على تصريحات آدم وطني وكيل إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر، بشأن تمديد عقده مع النادي.

الاتحاد السكندري يعين تامر مصطفى مديرا فنيا

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا للفريق، خلفا لأحمد سامي الذي رحل مؤخرا عن المنصب.

