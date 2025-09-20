المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. عودة لاعب الزمالك.. وشكوى زد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:04 ص 20/09/2025
تريزيجيه - الأهلي

الأهلي

المصور: اسامه عبد النبي

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

استعاد ذاكرة الانتصارات.. الأهلي يسقط سيراميكا بهدف تريزيجيه في الدوري (فيديو)

استعاد النادي الأهلي ذاكرة الانتصارات، على حساب ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: استعاد ذاكرة الانتصارات.. الأهلي يسقط سيراميكا بالدوري

قبل مواجهة الجونة.. أحمد ربيع يعود لتدريبات الزمالك

شارك أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: قبل مواجهة الجونة.. أحمد ربيع يعود لتدريبات الزمالك

شكوى و3 طلبات.. زد يحتج رسميا على طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

احتج نادي زد على طاقم التحكيم الذي أدار مباراته ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، مقدما 3 طلبات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.

اقرأ التفاصيل: زد يحتج رسميا على طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

وكيله ليلا كورة: رامون دياز تلقى استفسارات غير رسمية لتدريب الأهلي

كشف أندريه كوري وكيل أعمال الأرجنتيني رامون دياز، مدرب أولمبيا (باراجواي) السابق، حقيقة تلقيه عرضًا من النادي الأهلي.

اقرأ التفاصيل: وكيله: دياز تلقى استفسارات غير رسمية لتدريب الأهلي

النحاس ردًا على يلا كورة: تريزيجيه يجيد اللعب تحت ضغوط.. وإصابة بيكهام بسيطة

تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للأهلي بصورة مؤقتة، عن أكثر من نقطة تتعلق بالفريق أو الإصابات، بجانب اللاعب محمود حسن "تريزيجيه".

اقرأ التفاصيل: النحاس ردًا على يلا كورة: تريزيجيه يجيد اللعب تحت ضغوط

بحضور أكثر من 9 آلاف عضو.. "عمومية الأهلي" توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي

أعلن المستشار محمد أبو ضيف رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي عن اكتمال النصاب القانوني.

اقرأ التفاصيل: الأهلي يعلن الموافقة على تعديلات لائحة النظام الأساسي

محمد يوسف ليلا كورة: لن أرد على وكيل إمام عاشور.. وأسلوبه لا يناسب الأهلي

علق محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، على تصريحات آدم وطني وكيل إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر، بشأن تمديد عقده مع النادي.

اقرأ التفاصيل: محمد يوسف ليلا كورة: لن أرد على وكيل إمام عاشور

الاتحاد السكندري يعين تامر مصطفى مديرا فنيا

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا للفريق، خلفا لأحمد سامي الذي رحل مؤخرا عن المنصب.

اقرأ التفاصيل: رسميا.. الاتحاد السكندري يعين تامر مصطفى مديرا فنيا

الزمالك الأهلي ملف يلا كورة

