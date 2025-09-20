المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تفوق على الزمالك وأعاق بيراميدز.. كيف مهد وادي دجلة طريقه إلى المربع الذهبي؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:36 م 20/09/2025
فريق وادي دجلة

فريق وادي دجلة

خطف نادي وادي دجلة الأنظار في الموسم الحالي بالدوري المصري، بعد أن تمكن من التواجد في المربع الذهبي بالمسابقة بعد مرور 7 جولات من البطولة.

ويتواجد وادي دجلة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، حيث حصد الفريق 13 نقطة من 7 جولات شارك بها الغزلان.

ونجح وادي دجلة في تحقيق 4 انتصارات متتالية، وتعادل في مواجهة واحدة، وسقط في فخ الهزيمة خلال مناسبتين، ليحصد 13 نقطة.

مشوار وادي دجلة

بدأ نادي وادي دجلة بداية قوية في الدوري المصري، بعد أن نجح في خطف نقطة ثمينة من نظيره بيراميدز، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

سقط وادي دجلة في فخ الهزيمة في مباراتين متتاليتين، إذ خسر أمام إنبي بهدف نظيف وبتروجيت بالنتيجة ذاتها خلال الجولتين الثانية والثالثة بالدوري المصري.

استعاد وادي دجلة عافيته من جديد بالفوز أمام زد بالجولة الثالثة، ليتذوق طعم الفوز حيث نجح في تخطي منافسه بنتيجة (2-1)، قبل أن يعبر الزمالك بالنتيجة ذاتها في مفاجأة كبيرة.

وأمطر فريق وادي دجلة شباك نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جرت بالجولة السادسة، وتمكن من تحقيق الفوز أمام طلائع الجيش بهدف نظيف ليرتقي للمركز الثالث.

منحت الانتصارات الـ4 المتتالية فريق وادي دجلة 12 نقطة، كانت كافية لبلوغ الغزلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري وحجز مقعد في المنافسة بين الكبار مبكرًا.

جدول ترتيب الدوري المصري

مباريات وادي دجلة

- وادي دجلة 0-0 بيراميدز

- إنبي 1-0 وادي دجلة

- وادي دجلة 0-1 بتروجيت

- زد 1-2 وادي دجلة

- وادي دجلة 2-1 الزمالك

- كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة

- وادي دجلة 1-0 طلائع الجيش

مباراة وادي دجلة القادمة
الدوري المصري وادي دجلة رابطة الأندية

