استمر غياب النجم الأنجولي شيكو بانزا، عن صفوف نادي الزمالك، للمواجهة الثانية على التوالي، في لقاء الإسماعيلي الماضي، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري.

مصدر في الزمالك يكشف سبب استبعاد شيكو بانزا

وكان يانيك فيريرا قد قرر استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك، بداية من لقاء المصري، عقب فترة التوقف الدولي، بسبب عودته المتأخرة إلى القاهرة.

وقال مصدر في الزمالك بتصريحات خاصة لـ يلا كورة: "شيكو بانزا منتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، منذ وصوله للقاهرة الأسبوع الماضي، ولم يتخلف عن أي مران".

وأوضح: "تم تطبيق اللائحة علي اللاعب الأنجولي، وذلك بسبب تأخره في العودة للقاهرة".

وأتم: "تواجد شيكو بانزا في المباريات، والدفع به من عدمه، هو قرار فني، في يد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا".

وكان شيكو بانزا قد سجل هدفين مع الزمالك هذا الموسم، في شباك كلا من: مودرن سبورت وفاركو.